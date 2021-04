Nowe badanie kliniczne wykazało, że szybki test JOYSBIO COVID-19 wykazuje dokładność weryfikacji przeciwciał po szczepieniu na poziomie prawie 98%

W miarę jak świat pokonuje pandemię COVID-19, stosując różnorodne szczepionki, przedmiotem dyskusji staje się obecność przeciwciał neutralizujących po szczepieniu. Test JOYSBIO wykrywa przeciwciała neutralizujące, czyli takie, które wiążą się z określoną częścią patogenu. Stwierdzono w warunkach laboratoryjnych, że te przeciwciała zmniejszają zakażenie komórek wirusem SARS-Cov-2. Ich obecność wskazuje, że osoba badana posiada pewien poziom odporności na zakażenie SARS-COV-2.

„Wykorzystując zaledwie kilka kropli krwi z palca, zestaw testowy JOYSBIO COVID-19 Neutralizing Antibody Test Kit może zidentyfikować te przeciwciała w czasie krótszym niż pół godziny – powiedział Zhang. - Tradycyjne testy są czasochłonne, kosztowne, a niektóre wymagają nawet laboratoriów na poziomie 3".

„Celem JOYSBIO jest danie ludziom swobody, aby mogli prowadzić bardziej normalne życie. Weryfikując stan odporności danej osoby nabytej zarówno poprzez szczepienie, jak i w następstwie zakażenia uzyskujemy informacje, że występuje u niej znacznie mniejsze ryzyko ponownego zachorowania oraz, jak wskazują obecne dowody, bycia nosicielem tej choroby".

„Zestaw do badania przeciwciał neutralizujących COVID-19 firmy JOYSBIO jest testem typu przepływu bocznego, do szybkiego badania przesiewowego NAb, który może symulować proces neutralizacji wirusa. Ten test przepływu bocznego zawiera dwa kluczowe składniki: rekombinowaną domenę wiążącą receptor SARS-CoV-2 (RBD) znakowaną złotem koloidalnym oraz ludzki enzym konwertujący angiotensynę 2 (hACE2) pokryty błoną z azotanu celulozy. Wzajemna interakcja białko-białko pomiędzy RBD i hACE2 może zostać zablokowana, jeśli próbki testowe zawierają pewien poziom przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2" - za Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. jest chińską spółką biotechnologiczną skoncentrowaną na badaniach i rozwoju, która opracowuje, produkuje i dostarcza do wszystkich części świata najwyższej jakości medyczne zestawy testów do szybkiej diagnostyki in-vitro (IVD), jak również rewolucyjne, dostosowane do potrzeb klienta zestawy odczynników. JOYSBIO została założona przez zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem technicznym, marketingowym/sprzedażowym, operacyjnym i produkcyjnym w tej branży.

