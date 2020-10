Nova pesquisa aponta para o Hospital do Exército de Libertação Popular em Wuhan, na China, como a origem da pandemia mundial de coronavírus

SEATTLE, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ - Um artigo publicado no Zenodo (DOI 10.5281/ zenodo.4119263) pelo Dr. Steven Quay, M.D., PhD., diretor de dois programas de tratamento da COVID-19 na Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS), ilumina novas observações e conclusões científicas que documentam que a pandemia SARS-CoV-2 começou no Hospital Geral do Comando do Teatro Central do Exército de Libertação Popular (Hospital PLA) em Wuhan, China, localizado em 627 Wulon Road, Distrito de Wuchang, Wuhan. Os repositórios internacionais de dados bioespecíficos indicam que, já em 10 de dezembro de 2019, os registros de pacientes de COVID estavam sendo criados pelo pessoal do PLA, semanas antes de o governo chinês informar a OMS sobre a pandemia.

O artigo apresenta quatro pacientes do Hospital PLA que possuem a assinatura genética mais antiga de transmissão direta do coronavírus de humano para humano. Também inclui o paciente que tem o coronavírus geneticamente mais próximo de um vírus de morcego do Wuhan Institute of Virology (WIV), que os cientistas do WIV denominam "o parente mais próximo do 2019-nCoV". O Hospital PLA fica a três km de WIV e ambos estão localizados na Linha 2 do Sistema de Metrô de Wuhan. O artigo documenta uma análise dos hospitais onde os primeiros pacientes de COVID foram atendidos, entre 1º de dezembro de 2019 e início de janeiro, e mostra que todos esses hospitais também estavam localizados na Linha 2 do Metrô.

Este é o primeiro artigo no mundo a observar que a Linha 2 está posicionada de forma ímpar para ser o canal da pandemia mundial da COVID entre humanos, uma vez que transporta cinco por cento da população de Wuhan todos os dias, permitindo uma rápida disseminação por toda Wuhan e por toda a Província de Hubei; inclui a estação ferroviária de alta velocidade, permitindo uma rápida disseminação por toda a China; e termina na estação do aeroporto internacional, permitindo uma rápida disseminação pelo mundo. A Linha 2 também atende o Hunan Seafood Market, anteriormente citado com associação à origem da pandemia.

Sobre Steven Quay, M.D., PhD, Responsável por Dois Programas de Tratamento da COVID-19

O Dr. Steven Quay tem mais de 300 contribuições publicadas para a medicina e foi citado mais de 9.900 vezes, colocando-o no topo de 1% dos cientistas em todo o mundo. Ele possui 87 patentes nos EUA e inventou sete produtos farmacêuticos aprovados pela FDA que beneficiaram mais de 80 milhões de pessoas. É o autor do best-seller sobre como sobreviver à pandemia, Stay Safe: A Physician's Guide to Survive Coronavirus. Ele é o CEO da Atossa Therapeutics Inc. (Nasdaq: ATOS), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico que desenvolve novos tratamentos para o tratamento do câncer de mama e para a COVID-19.

Recebeu o seu M.D. e Ph.D. da Universidade de Michigan, foi pós-doutorando no Departamento de Química do MIT com o Prêmio Nobel H. Gobind Khorana, residente no Hospital Harvard-MGH, e passou quase uma década no corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford. Uma palestra TEDx proferida por ele sobre a prevenção do câncer de mama foi visualizada mais de 220.000 vezes. Para obter informações adicionais, visite www.DrQuay.com

