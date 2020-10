Une nouvelle recherche démontre que l'Hôpital de l'Armée populaire de libération de Wuhan, en Chine, est l'origine de la pandémie de coronavirus mondiale

SEATTLE, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Un article publié sur Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.4119263) par le Dr Steven Quay, M.D., Ph. D., responsable de deux programmes thérapeutiques sur la COVID-19 chez Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ : ATOS), présente de nouvelles observations et conclusions scientifiques qui démontrent que la pandémie de SRAS-CoV-2 a débuté à l'Hôpital général du Commandement central du théâtre de l'Armée populaire de libération (Hôpital de l'APL) à Wuhan, en Chine, situé au 627, chemin Wulon, district de Wuchang, Wuhan. Des dépôts internationaux de données de biospécimens indiquent que dès le 10 décembre 2019, le personnel de l'APL créait des dossiers de patients ayant contracté la COVID, quelques semaines avant que le gouvernement chinois n'informe l'OMS de la pandémie.

Le document fait référence à quatre patients de l'Hôpital de l'APL qui présentent la première signature génétique de la transmission directe du coronavirus humain à humain. Il mentionne également le patient dont le coronavirus est le plus proche sur le plan générique du virus d'une chauve-souris provenant de l'Institut de virologie de Wuhan (IVW), que les scientifiques de l'IVW appellent « le plus proche parent du nCoV-2019 ». L'Hôpital de l'APL se trouve à 3 km de l'IVW et l'hôpital et l'institut sont tous les deux situés sur la ligne 2 du réseau de métro de Wuhan. Le document présente une analyse des hôpitaux où les premiers patients de COVID ont été vus, entre le 1er décembre 2019 et le début du mois de janvier, et démontre que tous ces hôpitaux étaient également situés sur la ligne 2 du métro.

Il s'agit du premier article au monde à observer que la ligne 2 est positionnée idéalement pour avoir joué le rôle de canal de transmission mondial de la pandémie de COVID d'humain à humain. Elle transporte 5 % de la population de Wuhan chaque jour, comporte une gare ferroviaire à grande vitesse et aboutit à la gare de l'aéroport international, favorisant une propagation rapide dans toute la région de Wuhan, sur l'ensemble du territoire chinois et partout dans le monde. La ligne 2 dessert également le Marché de gros de fruits de mer de Huanan, que l'on avait antérieurement associé à l'origine de la pandémie.

À propos de Steven Quay, M.D., Ph. D., responsable de deux programmes thérapeutiques sur la COVID-19 ( AT-201 ) et ( AT-301 Nasal Spray )

Le Dr Steven Quay a publié plus de 300 contributions au domaine de la médecine et a été cité plus de 9 900 fois, ce qui le place dans le groupe du 1 % des scientifiques les plus reconnus dans le monde. Il détient 87 brevets américains et a mis au point sept produits pharmaceutiques approuvés par la FDA qui ont aidé plus de 80 millions de personnes. Il est l'auteur du livre à succès sur la lutte contre la pandémie intitulé Stay Safe : A Physician's Guide to Survive Coronavirus. Il est le PDG d'Atossa Therapeutics Inc. (Nasdaq: ATOS), une entreprise biopharmaceutique en phase clinique qui développe de nouveaux traitements contre le cancer du sein et COVID-19.

Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat de l'Université du Michigan et a été boursier postdoctoral au département de chimie du MIT aux côtés du prix Nobel H. Gobind Khorana. Il a également été résident de l'hôpital Harvard-MGH avant de travailler pendant près d'une décennie à la faculté de médecine de l'Université Stanford. Une conférence TEDx qu'il a donnée sur la prévention du cancer du sein a été vue plus de 220 000 fois. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.DrQuay.com

