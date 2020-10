Nowe badania wskazują szpital Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Wuhan jako źródło globalnej pandemii koronawirusa

SEATTLE, 28 października 2020 r. /PRNewswire/ -- Artykuł opublikowany na Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.4119263) przez doktora nauk medycznych Stevena Quaya, kierownika dwóch programów leczenia COVID-19 w Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ATOS), przedstawia nowe obserwacje naukowe i wnioski na potwierdzenie, że źródłem pandemii SARS-CoV-2 był Szpital Generalny Centralnego Sztabu Dowodzenia Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (szpital ChALW) w chińskim mieście Wuhan, który mieści się przy ulicy Wulon 627 w dystrykcie Wuchang. Jak wynika z międzynarodowych repozytoriów danych biomedycznych, personel szpitala ChALW założył dokumentację medyczną dla pacjenta zakażonego koronawirusem już 10 grudnia 2019 r., czyli na kilka tygodni przed tym, jak chiński rząd poinformował WHO o pandemii.

COVID_19_New_Origins_10_28_20

Przedmiotowy artykuł mówi o czterech pacjentach szpitala ChALW, dla których dostępne są najwcześniejsze dane genetyczne na temat bezpośredniego przenoszenia się wirusa pomiędzy ludźmi. Znajduje się w nim również informacja o pacjencie, u którego koronawirus był genetycznie najbardziej zbliżony do wirusa występującego u nietoperzy, badanego w Instytucie Wirusologii w Wuhan, którego naukowcy z tej jednostki badawczej nazywają „najbliższym krewnym 2019-nCoV". Szpital ChALW znajduje się w odległości 3 km od Instytutu Wirusologii. Obie placówki są również zlokalizowane w obrębie II linii wuhańskiego metra. Artykuł zawiera analizę szpitali, w których leczono pierwszych pacjentów cierpiących na COVID w okresie od 1 grudnia 2019 r. do początków stycznia bieżącego roku, wskazując, że wszystkie te placówki znajdowały się w obrębie II linii metra.

Jest to pierwszy artykuł na świecie, który zwraca uwagę na zasięg II linii wuhańskiego metra w kontekście rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 między ludźmi, z uwagi na fakt, że każdego dnia korzysta z niej 5% populacji Wuhan, co umożliwiło gwałtowne rozprzestrzenienie się wirusa w mieście i całej prowincji Hubei. W obrębie II linii znajduje się stacja obsługująca kolej dużych prędkości, a końcowym przystankiem jest stacja przy międzynarodowym porcie lotniczym, co z kolei przyczyniło się do szybkiej transmisji wirusa odpowiednio w całych Chinach i na świece. Ponadto II linia metra obsługuje rynek owoców morza w Hunan, który poprzednio był wskazywany jako możliwe źródło pandemii.

Informacje o dr n. med. Stevenie Quayu, który kieruje dwoma programami leczenia COVID-19 ( AT-201 ) i ( AT-301 spray do nosa )

Dr Steven Quay ma na swoim koncie ponad 300 publikacji medycznych i był cytowany ponad 9,900 razy, co plasuje go wśród 1% cytowanych najczęściej naukowców z całego świata. Quay posiada 87 patentów amerykańskich i jest wynalazcą siedmiu wyrobów farmaceutycznych zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), które pomogły już ponad 80 mln osób. Jest on autorem bestsellerowej książki o tym, jak przeżyć pandemię, pt. Stay Safe: A Physician's Guide to Survive Coronavirus [Bądź bezpieczny: przewodnik dla lekarzy o życiu w okresie pandemii]. Ponadto pełni on funkcję dyrektora generalnego Atossa Therapeutics Inc. (Nasdaq: ATOS), spółki biofarmaceutycznej fazy klinicznej opracowującej nowe programy leczenia raka piersi i COVID-19.

Dr Quay uzyskał stopnie lekarza medycyny i doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Stanu Michigan. Następnie pełnił funkcję asystenta na Wydziale Chemii Instytutu Technologii w Massachusetts, gdzie współpracował z laureatem Nagrody Nobla H. Gobindem Khoraną. Był również rezydentem w zespole z Uniwersytetu w Harwardzie i Szpitala Ogólnego Massachusetts, oraz spędził ponad dekadę na wydziale Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanforda. Jego wystąpienie w ramach TED poświęcone profilaktyce raka piersi wyświetlono ponad 220 tys. razy. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.DrQuay.com

Materiał wideo - https://mma.prnewswire.com/media/1319041/COVID_19_New_Origins_10_28_20.mp4

KONTAKT:

Dunn Pellier Media

tel. 323.481.2307

11620 Wilshire Blvd., 9th Floor, Los Angeles, CA 90025

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

Related Links

http://www.DrQuay.com



SOURCE Dr. Steven Quay