Nový výzkum označuje jako původce celosvětové pandemie koronaviru Všeobecnou vojenskou nemocnici čínské lidové osvobozenecké armády ve Wu-chanu

SEATTLE, 28. října 2020 /PRNewswire/ -- Vědecký referát, který na webovém portálu Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.4119263) publikoval doktor Steven Quay, M.D., PhD., ředitel dvou terapeutických programů zaměřených na COVID-19 ve firmě Atossa Therapeutics, Inc. (indexNASDAQ: ATOS), přináší nové vědecké poznatky a závěry, které naznačují, že zdrojem pandemie koronaviru SARS-CoV-2 byla Všeobecná vojenská nemocnice čínské lidové osvobozenecké armády v čínském Wu-chanu (General Hospital of Central Theater Command of People's Liberation Army, dále jen „nemocnice PLA"), se sídlem 627 Wulon Road, okres Wu-čchang, Wu-chan. Data o uložených biologických vzorcích v mezinárodních laboratořích naznačují, že již 10. prosince 2019 zaměstnanci nemocnice PLA vytvořily první záznamy o pacientech s COVID-19, tedy několik týdnů předtím, než čínská vláda informovala Světovou zdravotnickou organizaci o pandemii.

Referát informuje o čtyřech pacientech z nemocnice PLA, u kterých byly nalezeny známky přímého přenosu koronaviru z člověka na člověka. Současně je zde uveden pacient, v jehož těle byl nalezen koronavirus, který je geneticky nejblíže netopýřímu viru z Virologického institutu ve Wu-chanu (Wuhan Institute of Virology - WIV), přičemž tento virus vědci z institutu WIV označili jako „nejbližšího příbuzného nového koronaviru 2019-nCoV." Nemocnice PLA se nachází tři kilometry od institutu WIV a obě tyto organizace se nachází na trase linky 2 wuchanského metra. Tento referát také analyzuje nemocnice, kde se léčili první pacienti v době mezi 1. prosincem 2019 a začátkem ledna 2020 a naznačuje, že všechny tyto nemocnice se rovněž nachází na trase linky 2 wuchanského metra.

Jedná se o vůbec první vědecký referát na světě, který naznačuje, že linka 2 wuchanského metra se mohla stát prvotním místem šíření pandemie COVID a že právě zde se toto onemocnění poprvé přeneslo z člověka na člověka. Vzhledem k tomu, že tuto trasu využívá každý den 5 % celkové populace města Wu-chan a navíc je napojena na vysokorychlostní vlaky a další významné dopravní uzly, mohla se odtud pandemie rychle rozšířit do celého města Wu-chan, provincie Chu-pej a do celé Číny. A protože tato linka končí na mezinárodním letišti, mohl se odtud virus rychle rozšířit do celého světa. Na trase linky 2 wuchanského metra se navíc nachází i tržiště Chu-nan s mořskými plody, které bylo dříve označeno za možný prvotní zdroj pandemie.

Doktor Steven Quay, M.D., PhD, ředitel dvou terapeutických programů ( AT-201 ) a ( AT-301 Nasal Spray ) pro COVID-19

Dr. Steven Quay publikoval více než 300 příspěvků týkajících se medicíny a zdraví a má více než 9 9 900 citací, což ho celosvětově řadí mezi 1 % nejcitovanějších vědců. Je držitelem 87 amerických patentů a vyvinul sedm léčiv, které schválil tamní Úřad pro léky a potraviny (FDA) a která již pomohla více než 80 milionům lidí. Je také autorem nejprodávanější knihy o tom, jak přežít pandemii s názvem Stay Safe: A Physician's Guide to Survive Coronavirus (Zůstaňte v bezpečí: Průvodce přežitím koronaviru od lékaře). Je generálním ředitelem firmy Atossa Therapeutics Inc. (indexNasdaq: ATOS), klinické biofarmaceutické společnosti, která vyvíjí nové možnosti léčby pro rakovinu prsu a COVID-19.

Dr. Steven Quay získal tituly MUDr. (M.D.) a Ph.D. na Michiganské univerzitě a postgraduální vzdělání absolvoval na katedře chemie Massachusettského technologického institutu (MIT), kde působil laureát Nobelovy ceny H. Gobind Khorana. Dr. Steven Quay nastoupil jako rezident do nemocnice Harvard-MGH a téměř deset let strávil na lékařské fakultě Stanfordské univerzity. Na platformě TEDx zveřejnil přednášku o rakovině prsu, která má více než 220 000 zhlédnutí. Více informací najdete na webové stránce www.DrQuay.com

