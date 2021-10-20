Новая инсталляция от Kenzo Digital на SUMMIT One Vanderbilt с панорамным видом на Нью-Йорк

«Нью-Йорк — мой дом, мой постоянный источник вдохновения; он создал меня и дал мне так много, — заявил Kenzo Digital. — В Air воплощено мое желание создать пространство, которое позволяло бы разделить то пьянящее чувство проникновенности и вдохновения, которое дает мне Нью-Йорк, со всеми его посетителями — замаячившая возможность воздать должное всему, что есть, может быть и будет в Нью-Йорке».

Air — захватывающее художественное произведение, начинающееся после входа в SUMMIT One Vanderbilt, расположенный по соседству с Центральным вокзалом, и продолжающееся в течение всей поездки в зеркальном, залитом светом лифте на 91-й этаж, находящийся на высоте около 300 метров над землей. На крыше здания Air предлагает посетителям возможность погружения в многоэтажный и многопространственный мир, бросающий вызов их представлениям о физической реальности, окружающем их городе, а также их самоощущению.

Air воплощает в себе как буквальное, так и образное отражение. Благодаря использованию стеклянных зеркал на всех конструкционных поверхностях Air представляется безграничным и не имеющим определенной формы, доставляя каждому посетителю волнующие и необычайные впечатления в каждый момент времени. В обстановке, где все отражается в зеркалах, посетители с каждым шагом получают все новые зрительные ощущения невероятной сложности и масштабности, как будто бы вопреки законам физики. Air делает мир незнакомым, а процесс нахождения нового равновесия порождает чувство элементарного любопытства.

Air — это погружение в мир природы в самом сердце Манхэттена, сравнимое с Центральным парком в небе. Благодаря уникальной точке обзора Air переносит окружающую обстановку во внутреннее пространство, а затем оптически увеличивает ее до бесконечности. Внутри Air любые атмосферные явления, будь то восход или закат солнца, ясное или облачное небо, дождь или снегопад, вызывают в воображении откровенный мир, предоставляющий безграничные возможности для поиска.

Помимо своей ощутимой основательности, Air представляет собой живое, дышащее существо, выражающееся в мультисенсорном использовании звука, освещения, сценографии и игрового движка. Это череда событий, развивающаяся с каждым последующим пространством, унося посетителей все глубже и глубже в мир собственных ощущений, пока они, наконец, не станут частью этого мира. Несмотря на свою глубоко личностную сущность Air создает впечатления, раскрывающие коллективное сознание, приглашая посетителей любого возраста полюбоваться общим для всех чудом.

После захода солнца магия Air приобретает новую форму с превращением пространства в уникальное сочетание света и звука, превращая его в источающий энергию маяк, заметный из любого уголка Нью-Йорка.

«Air — это еще одно измерение, когда вы обнаруживаете, что время переустраивается так же плавно, как и видимая картина, — заявил Kenzo Digital. — Благодаря своему безграничному наложению форм Air заставляет жить настоящим: спокойно, осознанно, свободно».

Kenzo получил заказ на создание инсталляции от SUMMIT One Vanderbilt. Air представляет собой смелый и качественный рывок в физико-пространственном сторителлинге и замечательную возможность для творения грандиозного масштаба на пересечении художества и архитектуры. Air является жемчужиной SUMMIT One Vanderbilt — его зрительные образы видны с улицы по всему городу.

Air открывается для посетителей 21 октября. Air можно увидеть и прочувствовать только на смотровой площадке Summit One Vanderbilt. Билеты уже продаются на странице по адресу: https://summitov.com/tickets/.

Информация о Kenzo Digital

Kenzo — художник, создающий эмоционально яркие и меняющие сознание альтернативные миры в физических и виртуальных пространствах. Он гармонично совмещает элементы искусства, кино, театра и архитектуры, создавая произведения, разрушающие каноны и переворачивающие чувственное восприятие окружающего мира в ходе последовательных событий. Его цель — не только создавать развлекательную или волнительную атмосферу, но и находить способы оставлять непроходящие воспоминания, наполненные смыслом.

Контакты для прессы:

Marissa Paiano (Марисса Пайано), [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1664390/Air.jpg

SOURCE Kenzo Digital