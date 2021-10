Nová, dynamická pohlcujúca inštalácia Art od Kenza Digital bude v SUMMIT One Vanderbilt umiestnená na panoráme mesta New York.

„Mesto New York je môj domov, môj trvalý zdroj inšpirácie; sformovalo ma a dalo mi toho tak veľa," povedal Kenzo Digital. „ Air mi dáva príležitosť vytvoriť priestor, ktorý zdieľa opojný pocit ašpirácie a inšpirácie, že New York mi dáva spolu s každým, kto ho navštívi, možnosť správneho nasmerovania a vzdáva hold tomu, čím mesto New York je, môže byť a bude."

Air je živý umelecký zážitok, ktorý začína po vstupe do budovy SUMMIT One Vanderbilt v susedstve stanice Grand Central Terminal a tiahne sa pozdĺž zrkadlovej, svetlom napustenej jazde výťahom nahor do výšky takmer tristopäť metrov na 91. poschodie. Air ponúka návštevníkom po príchode na najvyššie miesto budovy viacpriestorové pohrúženie sa, ktoré spytuje ich poňatie fyzickej reality, mesta, ktoré ich obklopuje a pocit ich vlastnej pohody.

Air je príbehom osobnej a obraznej reflexie. Air sa vďaka použitiu sklenených zrkadiel na každej ploche konštrukcie zdá byť bezhraničný, bez pevnej formy a každému návštevníkovi ponúka v každom okamihu dráždivý a jedinečný zážitok. Keďže sa všetko odzrkadľuje, každým krokom sa mení to, čo návštevníci vidia, s neuveriteľnou komplexnosťou a veľkosťou, ako keby v rozpore s fyzikou. Air defamiliarizuje svet a proces hľadania novej rovnováhy vytvára pocit elementárnej zvedavosti.

Air je ponorenie do prírody v srdci Manhattanu, ktorý je na oblohe spojený s Central Parkom. Air vnáša vďaka svojmu jedinečnému vyhliadkovému bodu vonkajšie prostredie do priestoru a potom ho nekonečne zväčšuje. Či už je to východ alebo západ slnka, modrá obloha alebo je zamračené, prší alebo sneží, každý vzor počasia vyčaruje vnútri Air svet objavov, ktorý poskytuje nekonečné možnosti skúmania.

Air je okrem svojej pozoruhodnej materiálnosti živý, dýchajúci celok vyjadrený prostredníctvom viaczmyslového použitia zvuku, osvetlenia, dizajnu produktu a herného motora. Je to príbeh, ktorý sa vyvíja s každým nasledujúcim priestorom a návštevníkov čoraz viac ponára do zážitku, až kým sa nakoniec nestanú jeho súčasťou. Skúsenosť prostredníctvom Air je hlboko osobná a odhaľuje zdieľané vedomie, čím návštevníkov každej vekovej skupiny vyzýva radovať sa z kolektívneho úžasu.

Kúzlo Air naberá po západe slnka novú formu, pretože priestor sa transformuje prostredníctvom jedinečného príbehu svetla a zvuku, a premení sa na maják energie, ktorý je viditeľný pre všetkých v meste New York.

„Air je ďalší rozmer, kde môžete objaviť, ako sa čas sám znova usporadúva tak plynulo, ako samotný pohľad," povedal Kenzo Digital. „Air vás vďaka svojej bezhraničnej formy porovnávania núti žiť v prítomnom okamihu: pokojne, vedome, slobodne."

Spoločnosť SUMMIT One Vanderbilt poverila Kenza navrhnúť túto inštaláciu. Air predstavuje odvážny, inovatívny skok vpred v rozprávaní príbehov o fyzickom priestore a pozoruhodnom potenciáli na križovatke umenia a nehnuteľností vo veľkej mierke. Air slúži budove SUMMIT One Vanderbilt ako korunovačné klenoty — jeho jedinečné ilúzie sú viditeľné z každej ulice po celom meste.

Air bude otvorená pre verejnosť dňa 21. októbra 21. Air je možné vidieť a zažiť výlučne v budove Summit One Vanderbilt. Vstupenky sú teraz v predaji na: https://summitov.com/tickets/

O Kenzovi Digital

Kenzo je umelec, ktorý vytvára emocionálne silné alternatívne svety ohýbajúce myseľ vo fyzickom a virtuálnom priestore. Stavia vedľa seba prvky umenia, filmu, divadla a architektúry s cieľom vytvoriť prelomové dielo, ktoré pozdvihne váš zmyslový zážitok v službe príbehu. Jeho cieľom je nielen pobaviť alebo vzrušiť, ale aj angažovať takým spôsobom, ktorý vytvára spomienky trvalého významu.

Mediálny kontakt:

Marissa Paiano, [email protected]

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1664390/Air.jpg

SOURCE Kenzo Digital