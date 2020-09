Nové moduly DeepBlue 3.0 od spoločnosti JA Solar získali viacero certifikácií. Produkt založený na článkoch s rozmerom 182mm x 182 mm je pripravený pre medzinárodný trh.

PEKING, Sept. 25, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar dnes oznámila, že jej nové moduly série DeepBlue 3.0 prešli certifikačným testovaním vykonaným organizáciou TUV SUD podľa noriem IEC 61215 a IEC 61730. Tieto normy osvedčujú kvalitu v rámci rôznych atribútov výrobkov, ako sú dizajn, štruktúra, materiály, komponenty a výrobné technológie. Certifikácia demonštruje spoľahlivosť a bezpečnosť produktovej rady a jej pripravenosť na uvedenie na globálny fotovoltaický trh. Moduly DeepBlue 3.0 sú vyrobené z doštičiek s rozmermi 182 mm x 182 mm (tiež známe ako „182 moduly").

DeepBlue 3.0 je nový produkt uvedený na trh spoločnosťou JA Solar v máji 2020. Účinnosť modulu je nad 21,0% a výkon sériovo vyrábaného 72-článkového typu by mohol dosiahnuť 545W. Ako jeden z prvých modulov typu 182, ktoré získali certifikáciu TUV, integruje DeepBlue 3.0 výhody viacerých vysoko účinných a nízko degradačných technológií vrátane vysokoúčinnej technológie PERC novej generácie PERCIUM+ a kremíkových doštičiek so zliatiny gália, čo vytvára produkt, ktorý má vynikajúci výkon z pohľadu spoľahlivosti, účinnosti premeny a výrobe energie. Mohlo by to efektívne znížiť LCOE a zvýšiť príjmy zákazníkov. Séria DeepBlue 3.0 je navrhnutá v 60-článkových, 66-článkových a 72-článkových konfiguráciách, atď. Môže byť široko používaná v rôznych aplikačných prostrediach. V auguste spoločnosť JA Solar oznámila masovú výrobu produktov DeepBlue 3.0 s plánovaním veľkej výrobnej kapacity. Očakáva sa, že do konca roku 2021 výrobná kapacita modulu JA Solar 182 DeepBlue 3.0 pokryje 50% z celkovej kapacity spoločnosti.

V posledných rokoch rastie na globálnom fotovoltaickom trhu dopyt po vysokovýkonných a vysoko účinných moduloch. Po zavedení článkov s veľkosťou 166 mm x 166 mm v minulom roku sa tento rok začali vyrábať väčšie články a získali si široké uznanie. Medzi nimi má modul typu 182 zjavné výhody v technologickej vyspelosti a kompatibilite zariadení s celým priemyselným reťazcom, čo je rozdiel v porovnaní s inými produktmi takej veľkosti, ktoré propagujú výrobcovia fotovoltaických výrobkov. Výhody produktu ako stabilita, spoľahlivosť, vysoká účinnosť, nákladová výhodnosť vo výrobnej časti a vysoká kompatibilita so systémom boli úplne overené a môžu účinne znížiť LCOE o 7% - 9% (číslo sa líši podľa umiestnenia rôznych projektov) a považuje sa za najlepšiu možnosť, ako pomôcť dosiahnuť paritu siete v roku 2021.

Produkt DeepBlue 3.0, ako vysoko kvalitný produkt navrhnutý s veľkými článkami, bol tiež úspešne certifikovaný spoločnosťami LVD a EMC, čo znamená, že táto séria výrobkov je schválená pre vstup na FV trh Európskej únie. Tento trh má vysoké bariéry vstupu pre FV produkty, a preto DeepBlue 3.0 ponúka zákazníkom v EÚ novú možnosť vysoko kvalitných a vysoko výkonných produktov.

Jin Baofang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar, uviedol: „Kvalitu nových produktov JA Solar DeepBlue 3.0 dokazuje rýchla certifikácia týmito poprednými testovacími inštitúciami. Naďalej sa budeme zameriavať na výskum a vývoj produktov a technológií, aby sme našim globálnym zákazníkom poskytovali vysoko kvalitné a vysoko efektívne produkty. Máme v úmysle pokračovať v popularizácii fotovoltaických technológií a produktov, ktoré pomôžu rozvoju celého odvetvia."

Dotazy médií:

Oriana Zhang

+86-10-63611888-1697

[email protected]

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.