Nové odolné terénne vozidlo -- GWM TANK300 prichádza práve teraz

GWM TANK300 sa môže pochváliť tromi základnými výhodami vrátane silnej kombinácie výkonu, vynikajúcich terénnych schopností a inteligentného riadiaceho systému.

Kombinácia silného výkonu je jednou z kľúčových vlastností tohto nového modelu. Model GWM TANK300 je vybavený preplňovaným benzínovým motorom 2.0T s priamym vstrekovaním. Dokonalá súhra výkonu a krútiaceho momentu dokáže zabezpečiť, že terénne vozidlo zostane výkonné aj pri plnom zaťažení. Použitie 8 stupňovej automatickej prevodovky zaisťuje nielen hladkú jazdu pri vysokej rýchlosti, ale zaručuje aj vysokú účinnosť paliva.

Toto úplne nové vozidlo má tiež vynikajúcu výhodu v schopnosti jazdy v teréne. Najmä s výkonným „režimom Crawl" môže krížová náprava bežať hladko a rýchlo brzdiť pri stúpaní do strmého svahu. S výkonnou pomocou tohto mechanizmu dokáže vozidlo GWM TANK300 ľahko prekonať náročné a komplikované podmienky jazdy, ako sú púšť, vodou zaplavené cesty, schody a strmé svahy.

Inteligentná technológia je ďalšou výkonnou funkciou vozidla GWM TANK300. 360-stupňový video systém je možné prepínať medzi rôznymi pohľadmi a rýchlo odfotiť situácie z okolia. Dokonca aj keď používatelia jazdia v nepriaznivom počasí, funkcia „Surround View Monitor" dokáže zobraziť na obrazovke LCD jasný obraz. Zaujímavosťou je, že vodiči môžu spúšťať niektoré funkcie aj hlasovým ovládaním, aby výrazne zvýšili svoju bezpečnosť.

Vozidlo GWM TANK300 bolo v minulom roku ocenené cenou „Best Users' Popularity Award of the Year" za obľúbenosť u najlepších používateľov a cenou „Most Anticipated SUV of the Year" za najočakávanejšie SUV roka. Je široko uznávané pre svoj vynikajúci výkon. Súčasne ho vysoko ocenil aj čínsky trh. Automobilové médium PCAUTO uviedlo, že vynikajúci výkon vozidla GWM TANK300 v teréne vyzdvihuje jeho pridanú hodnotu ako terénneho vozidla.

Toto vozidlo bude čoskoro uvedené na trh v Saudskej Arábii a Austrálii. Očakáva sa, že dosiahne prelom na globálnom trhu ťažkých terénnych SUV a stane sa novým hviezdnym modelom.

Vozidlo GWM TANK500 bude čoskoro uvedené aj na čínsky trh a môže sa stať ďalším novým reprezentatívnym modelom v segmente SUV.

