Новый претендент на лидерство в сегменте внедорожников -- GWM TANK300 уже в продаже

GWM TANK300 обладает тремя основными преимуществами: высокой мощностью, отличными характеристиками для езды по бездорожью, а также интеллектуальной системой управления.

Высокая мощность является одной из ключевых особенностей новой модели. Внедорожник GWM TANK300 оснащен бензиновым двигателем 2.0T с прямым впрыском топлива. Идеальное соотношение мощности и крутящего момента обеспечивает оптимальную производительность автомобиля при полной нагрузке. Трансмиссия 8AT гарантирует не только плавный ход на высокой скорости, но и экономное потребление топлива.

Новая модель демонстрирует прекрасные результаты при езде по бездорожью. В режиме ползания поперечная ось работает плавно, но позволяет быстро затормозить при подъеме по крутому склону. За счет этого GWM TANK300 с легкостью преодолевает сложные участки дороги: песчаные насыпи, затопленные дороги, лестницы и крутые склоны.

Интеллектуальные технологии — еще одна особенность модели GWM TANK300. В системе кругового обзора автомобиля предусмотрено переключение между разными ракурсами для быстрой оценки дорожной ситуации. Функция Surround View Monitor обеспечивает четкие изображения на ЖК-экране даже при неблагоприятных погодных условиях. В целях безопасности вождения некоторые функции можно активировать с помощью голосового управления.

В прошлом году модель GWM TANK300 удостоилась таких наград, как «Самый популярный автомобиль по версии пользователей» (Best Users' Popularity Award of the Year) и «Самый ожидаемый внедорожник года» (Most Anticipated SUV of the Year). Автомобиль получил широкое признание благодаря своим выдающимся характеристикам. Китайские водители высоко оценили новинку. Как сообщает автомобильное издание PCAUTO, превосходные характеристики GWM TANK300 подчеркивают его ценность в качестве внедорожника.

Продажи автомобиля скоро начнутся в Саудовской Аравии и Австралии. Предполагается, что компания войдет в число лидеров мирового рынка внедорожников.

GWM TANK500 также скоро появится на китайском рынке. Ожидается, что модель станет популярным внедорожником в своем классе.

