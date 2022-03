Novo concorrente robusto de Off-road--o TANK300 da GWM chegou

O TANK300 da GWM oferece três vantagens principais, incluindo uma combinação de grande potência, excelente capacidade off-road e sistema de controle inteligente.

A combinação de grande potência é uma das principais características deste novo modelo. O TANK300 da GWM é equipado com motor 2.0T a gasolina super potente com injeção direta. A combinação perfeita de potência e torque pode garantir que o veículo off-road mantenha a potência com carga total. A aplicação da transmissão 8AT não só garante a direção suave em alta velocidade, mas também garante alta eficiência do combustível.

Este novo veículo também proporciona uma excelente vantagem em recursos off-road. Particularmente, com um potente "modo de crawl", o eixo cruzado pode funcionar suavemente e frear rapidamente durante uma subida íngreme. Com a poderosa ajuda desta máquina, o TANK300 da GWM pode passar com facilidade por condições desafiadoras e complicadas do percurso, como no deserto, ruas inundadas, escadas e subidas íngremes.

A tecnologia inteligente é outra potente função do TANK300 da GWM. O sistema de vídeo 360 pode ser alterado para várias perspectivas para fotografar as paisagens ao redor com rapidez. Mesmo quando os usuários estiverem dirigindo em condições climáticas adversas, o recurso "Surround View Monitor" poderá exibir imagens nítidas na tela LCD. Outro aspecto interessante é que os motoristas também podem acionar algumas funções por controle de voz para garantir sua segurança.

O TANK300 da GWM recebeu o "Prêmio de Popularidade do ano dos Melhores Usuários" e de "SUV mais Esperado do Ano" no ano passado. O veículo foi amplamente reconhecido devido ao seu excelente desempenho. Enquanto isso, o TANK300 foi muito bem avaliado pelo mercado chinês. A PCAUTO, uma mídia de automobilismo, disse que o excelente desempenho off-road do TANK300 da GWM destaca seu valor agregado como um veículo off-road.

Este carro será lançado em breve nos mercados da Arábia Saudita e Austrália. Espera-se que o carro seja uma inovação no competitivo mercado global de SUVs off-road e se torne um novo modelo de destaque.

O TANK500 da GWM também será lançado em breve no mercado chinês e poderá se tornar outro novo modelo representativo do segmento de SUV.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763143/New_Tough_Off_road_Contender_GWM_TANK300_Arrives_Now.jpg

FONTE GWM

