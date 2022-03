Der neue robuste Off-Road-Konkurrent GWM TANK300 ist jetzt da

Der GWM TANK300 zeichnet sich durch drei wesentliche Vorteile aus: eine starke Leistungskombination, hervorragende Geländegängigkeit und ein intelligentes Steuerungssystem.

Die starke Leistungskombination ist eines der Hauptmerkmale dieses neuen Modells. Der GWM TANK300 ist mit einem 2.0T Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Aufladung ausgestattet. Die perfekte Abstimmung von Leistung und Drehmoment sorgt dafür, dass der Geländewagen auch bei voller Beladung leistungsfähig bleibt. Der Einsatz des 8AT-Getriebes sorgt nicht nur für ein reibungsloses Fahren bei hohen Geschwindigkeiten, sondern garantiert auch eine hohe Kraftstoffeffizienz.

Dieses brandneue Fahrzeug hat auch einen hervorragenden Vorteil bei der Geländetauglichkeit. Insbesondere mit einem leistungsstarken "Kriechmodus" kann die Querachse beim Befahren eines steilen Abhangs sanft laufen und schnell bremsen. Mit der leistungsstarken Hilfe dieser Maschine kann der GWM TANK300 schwierige und komplizierte Straßenverhältnisse wie Wüste, wasserüberflutete Straßen, Treppen und steile Hänge problemlos passieren.

Intelligente Technologie ist eine weitere leistungsstarke Funktion des GWM TANK300. Das 360°-Videosystem kann zwischen verschiedenen Perspektiven umgeschaltet werden, um die Szenen der Umgebung schnell zu fotografieren. Selbst bei schlechtem Wetter kann die Funktion „Surround View Monitor" klare Bilder auf dem LCD-Bildschirm anzeigen. Interessanterweise kann der Fahrer auch einige Funktionen per Sprachsteuerung auslösen, um seine Sicherheit zu gewährleisten.

Der GWM TANK300 wurde im vergangenen Jahr mit dem „Best Users' Popularity Award of the Year" und dem „Most Anticipated SUV of the Year" ausgezeichnet. Es ist aufgrund seiner hervorragenden Leistung weithin anerkannt. Der chinesische Markt hat das Produkt inzwischen sehr geschätzt. PCAUTO, ein Automobilmedium, sagte, dass die hervorragenden Geländeeigenschaften des GWM TANK300 seinen Mehrwert als Geländewagen unterstreichen.

Dieses Auto wird bald in Saudi-Arabien und Australien auf den Markt kommen. Es wird erwartet, dass er sich auf dem globalen Markt für robuste Geländewagen durchsetzen und zu einem neuen Spitzenmodell werden wird.

Der GWM TANK500 wird demnächst auch auf dem chinesischen Markt eingeführt und könnte ein weiteres neues repräsentatives Modell im SUV-Segment werden.

