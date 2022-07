Novelis podpisuje z Airbus umowę o współpracy badawczej

ATLANTA, 22 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Novelis Inc., czołowy dostawca produktów ze zrównoważonego aluminium oraz światowy lider w dziedzinie walcowania i recyklingu aluminium, ogłosił dziś zawarcie z Airbus umowy o współpracy badawczej, która umożliwi zacieśnienie partnerstwa między spółkami oraz przyspieszy tempo tworzenia wyrobów aluminiowych dla lotnictwa nowej ery.

Ugruntowana w obecnym silnym partnerstwie między Novelis i Airbus umowa przyspieszy tempo realizacji programów naukowo-badawczych realizowanych wspólnie przez obie spółki. Jako strategiczny dostawca płyt i poszyć aluminiowych dla Airbus, Novelis przyczynia się do rozwoju sektora konstrukcji i materiałów dla lotnictwa oraz ich zrównoważonej.

„Novelis jest przekonane, że umowa ta pozwoli nam w pełni wykorzystać możliwości cyklu obiegu aluminium jako tworzywa, które można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy bez utraty wydajności – powiedział Philippe Meyer, wiceprezes i dyrektor działu technologii w Novelis. - Aluminium to doskonałe rozwiązanie do konstruowania samolotów nowych generacji o niższej masie, umożliwiające również stosowanie nowych silników, a także zapewniające stworzenie w sektorze lotniczym bardziej kompleksowego i efektywnego kosztowo łańcucha produkcji i dostaw".

Nasze zaangażowanie w zbudowanie pozycji czołowego dostawcy niskoemisyjnych, zrównoważonych wyrobów aluminiowych i osiągnięcia pełnego ich obiegu może się urzeczywistnić jedynie dzięki współpracy z naszymi dostawcami, a także klientami ze wszystkich zakątków świata, obejmującej cały łańcuch wartości.

Novelis

Novelis Inc. przyświeca cel wspólnego budowania zrównoważonego świata. Jesteśmy światowym liderem w produkcji innowacyjnych wyrobów i rozwiązań aluminiowych, a także największym na świecie podmiotem zajmującym się recyklingiem aluminium. Naszą ambicją jest zdobycie pozycji czołowego dostawcy niskoemisyjnych, zrównoważonych rozwiązań aluminiowych, a także, dzięki współpracy z naszymi dostawcami i klientami z sektora aeronautyki, motoryzacji, napojów puszkowanych i innych sektorów wyspecjalizowanych z Ameryki Północnej, Europy, Azji i Ameryki Południowej, osiągnięcie gospodarki o w pełni zamkniętym obiegu.

W roku obrachunkowym 2022 wartość netto sprzedaży zrealizowanej przez Novelis wyniosła 17,1 mld USD. Novelis jest spółką zależną Hindalco Industries Limited, lidera sektora aluminium i miedzi, a także flagową spółką Grupy Aditya Birla, wielonarodowego konglomeratu z siedzibą w Bombaju działającą w sektorze metali. Więcej informacji jest dostępnych na stronie novelis.com.

Wypowiedzi prognozujące Novelis

W świetle przepisów prawa o papierach wartościowych oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej odnoszące się do zamiarów, oczekiwań bądź przewidywań spółki Novelis można uznać za wypowiedzi prognozujące. Jednym z przykładów wypowiedzi prognozujących zawartych w niniejszej informacji prasowej jest oczekiwanie, że przedmiotowa umowa przyspieszy tempo programów naukowo-badawczych realizowanych wspólnie przez obie spółki. Novelis zastrzega, że zgodnie ze swoim charakterem wypowiedzi prognozujące wiążą się z ryzykiem i brakiem pewności. Firma nie zobowiązuje się do uaktualniania żadnych wypowiedzi prognozujących wskutek pozyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń bądź z innych względów. Istotne czynniki ryzyka, które mogłyby wpłynąć na wyniki, omówiono w sekcji formularza 10-K „Czynniki ryzyka", który spółka złożyła do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd za rok obrachunkowy dobiegający końca z dniem 31 marca 2022 r.

