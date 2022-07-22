Novelis подписывает соглашение о сотрудничестве с Airbus

АТЛАНТА, 22 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Novelis Inc., являющаяся одним из ведущих поставщиков экологически чистого раствора алюминия и мировым лидером в области проката и переработки алюминия, сегодня объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией Airbus, которое позволит наладить более тесное сотрудничество между двумя компаниями и будет способствовать разработке алюминиевых решений для самолетов завтрашнего дня.

Это соглашение, основанное на прочном партнерстве между Novelis и Airbus, ускорит темпы реализации совместных научно-исследовательских программ компаний. Компания Novelis, являющаяся стратегическим поставщиком алюминиевых плит и листов для Airbus, содействует развитию проектирования, материалов и производства воздушных судов с акцентом на экологичность.

«Компания Novelis убеждена в том, что это Соглашение позволит нам в полной мере использовать потенциал циркуляции алюминия как материала, который может быть вторично переработан без потери производительности бесчисленное количество раз, — заявил старший вице-президент и директор по технологиям компании Novelis Филипп Мейер (Philippe Meyer). —Алюминий — идеальное решение, которое сделает новые поколения самолетов легче, позволит использовать новые версии двигателей и сделает производство и цепь поставок самолетов более экономичными и надежными».

Наше стремление стать ведущим поставщиком экологически чистых алюминиевых решений с низким уровнем углеродных выбросов и достичь полной циркуляции может воплотиться в реальность только за счет полномасштабного сотрудничества в рамках производственно-сбытовой цепочки, партнерства с поставщиками, а также с клиентами по всему миру.

Информация о компании Novelis

Компания Novelis Inc. ставит своей целью совместное построение устойчивого мира. Мы являемся мировым лидером в производстве инновационных алюминиевых продуктов и решений и занимаем первое место в мире по переработки алюминия. Наша цель заключается в том, чтобы стать ведущим поставщиком экологически чистых решений для производства алюминия с низким уровнем углеродных выбросов и достичь полной экономики замкнутого цикла за счет сотрудничества с поставщиками, а также с клиентами в аэрокосмической, автомобильной, угольной и специализированной отраслях по всей Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Чистая выручка компании Novelis от продаж в 2022 году составила

17,1 млрд долл. США. Novelis — дочерняя компания компании Hindalco Industries Limited, являющейся одним из лидеров отрасли в области алюминия и меди, а также флагманская металлургическая компания Aditya Birla Group, транснационального конгломерата, расположенного в Мумбаи. Более подробная информация представлена на сайте novelis.com.

Прогностические заявления Novelis

Заявления, сделанные в этом пресс-релизе и описывающие намерения, предположения или прогнозы компании Novelis, могут быть прогнозными заявлениями по смыслу законодательства о ценных бумагах. В качестве примеров прогнозных заявлений в этом пресс-релизе можно привести предположение о том, что это соглашение ускорит темпы реализации совместных научно-исследовательских программ компаний. Novis предупреждает, что по своему характеру прогностические заявления связаны с риском и неопределенностью. Мы не намерены и не принимаем на себя обязательств по обновлению каких-либо заявлений о перспективах, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или по иным причинам. Важные факторы риска, которые могут повлиять на результаты, включены в «Факторы риска» в форму 10-K компании, поданную в Комиссию по ценным бумагам и биржам за финансовый год, завершившийся 31 марта 2022 года.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/542580/Novelis_Logo.jpg

SOURCE Novelis Inc.