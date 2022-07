Novelis signe un accord de coopération de recherche avec Airbus

ATLANTA, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Novelis Inc., un important fournisseur de solutions d'aluminium durables et leader mondial du laminage et du recyclage de l'aluminium, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de coopération de recherche avec Airbus, qui permettra une collaboration plus étroite entre les deux entreprises et favorisera le développement de solutions d'aluminium pour les avions de demain.

Tirant parti du solide partenariat entre Novelis et Airbus, cet accord accélérera le rythme des programmes de R&D conjoints des entreprises. En tant que fournisseur stratégique de plaques et de feuilles d'aluminium pour Airbus, Novelis contribue à faire évoluer la conception, les matériaux et la fabrication des aéronefs, en mettant l'accent sur la durabilité.

« Chez Novelis, nous sommes convaincus que cet accord nous permettra de tirer pleinement parti du potentiel circulaire de l'aluminium, un matériau qui peut être recyclé à l'infini sans perte de performance, a déclaré Philippe Meyer, vice-président principal et directeur de la technologie chez Novelis. L'aluminium est la solution parfaite pour alléger les nouvelles générations d'avions, pour permettre l'utilisation de nouveaux moteurs et pour rendre la fabrication et la chaîne d'approvisionnement de l'aéronautique plus rentables et plus robustes. »

Notre engagement à être le principal fournisseur de solutions d'aluminium durables et bas carbone et à atteindre une circularité totale ne peut être tenu qu'au moyen d'une collaboration à tous les niveaux de la chaîne de valeur, en nous associant avec nos fournisseurs et avec nos clients à travers le monde.

Novelis Inc. est animé par l'objectif de façonner collectivement un monde durable. Nous sommes leader mondial de la production de produits et de solutions innovantes en aluminium, et la plus grande entreprise de recyclage d'aluminium au monde. Notre ambition est d'être le premier fournisseur de solutions d'aluminium durables à faibles émissions de carbone et de parvenir à une économie entièrement circulaire en établissant des partenariats avec nos fournisseurs, ainsi qu'avec nos clients des industries de l'aérospatiale, de l'automobile, des canettes et des produits spécialisés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Novelis a réalisé des ventes nettes de

17,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022. Novelis est une filiale de Hindalco Industries Limited, leader de l'industrie de l'aluminium et du cuivre, et fleuron métallurgique du groupe Aditya Birla, un conglomérat multinational basé à Bombay. Pour plus d'informations, consultez le site novelis.com.

