NOVO ESTUDO DA MARCA DE CAFÉ PREMIUM JULIUS MEINL REVELA QUE UM SINGELO "OBRIGADO" PODE SER MUITO BENÉFICO NO LOCAL DE TRABALHO

VIENA, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- "Normalmente, uma semana comum faz com que passemos mais tempo interagindo com colegas de trabalho do que com a família e amigos. Então, quando se trata de demonstrar gentileza e gratidão, que lugar melhor para começar, senão o ambiente de trabalho?", questiona a marca de café premium Julius Meinl.

Em um estudo global com 4 mil adultos de toda a Europa, a Julius Meinl constatou que duas a cada três pessoas concordam que "obrigado" não é dito o suficiente no local de trabalho.

Julius Meinl aims to inspire more ‘thank yous’ and moments of kindness with their premium coffee. Christina Menil, official spokesperson for the Julius Meinl ‘Say Thank You’ campaign.

Mais da metade dessas pessoas disse que os chefes esperam que sempre seja feito um bom trabalho, enquanto 40% citou as "pressões com o tempo" como uma das principais razões pelas quais um "obrigado" muitas vezes é menosprezado no local de trabalho.

Mas a construção de uma cultura de agradecimento no trabalho traz benefícios tanto para quem expressa quanto para quem recebe o agradecimento. No estudo, 81% dos entrevistados concordou que ouvir um "obrigado" do chefe causou um impacto positivo em seus dias, enquanto três quintos deles disseram que isso fez com que se sentissem valorizados. E pouco menos da metade disse que o agradecimento os motivou a trabalhar mais.

Christina Meinl disse: "Nossa pesquisa destaca como gestos aparentemente pequenos, como levar alguém para tomar um café, podem causar grandes impactos. Ela mostra a importância de dedicar um momento para mostrar apreciação a entes queridos e também colegas de trabalho. Afinal, passamos tanto tempo com eles, que construir relacionamentos sólidos no trabalho é o que forma uma boa equipe, e isso pode trazer benefícios positivos para todos os envolvidos. Nossa própria filosofia de equipe na Julius Meinl é criar momentos significativos nas vidas uns dos outros, e é exatamente isso que a nossa iniciativa "Say Thank You" ("Diga 'Obrigado'", em tradução livre) tem como objetivo alcançar com cada xícara de café servida. A cultura do café de Viena valoriza a dedicação de momentos para aproveitar o tempo e desfrutar de pequenos acontecimentos da vida. Portanto, essa iniciativa é como levamos essa cultura para o mundo".

A Julius Meinl tem como objetivo inspirar mais "obrigados" e momentos de gentileza com seu café premium. Para cada pedido de café nos pontos de venda participantes, os amantes de café receberão um voucher para agradecer a alguém de sua preferência, seja um colega de trabalho ou um ente querido, com uma xícara de café Julius Meinl de cortesia.

A iniciativa "Say Thank You" da Julius Meinl inspirou com sucesso mais de 250 mil "Obrigados" em mais de 20 países em todo o mundo, e ela será lançada pelo segundo ano em pontos de venda participantes a partir de 15 de maio de 2023.

Para saber mais, acesse www.juliusmeinl.com/say-thank-you.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057151/Julius_Meinl_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2057153/Julius_Meinl_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg

FONTE Julius Meinl

SOURCE Julius Meinl