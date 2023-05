UN NUEVO ESTUDIO DEL TOSTADOR DE CAFÉ PRÉMIUM JULIUS MEINL REVELA QUE UN SIMPLE AGRADECIMIENTO MARCA LA DIFERENCIA EN EL TRABAJO

VIENA, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- La semana promedio generalmente nos ve pasando más tiempo interactuando en el trabajo con los colegas que con la familia y los amigos, así que cuando se trata de mostrar amabilidad y gratitud, qué mejor lugar para comenzar que en el trabajo, dice el tostador de café premium Julius Meinl .

En un estudio global con 4.000 adultos de toda Europa, Julius Meinl descubrió que dos de cada tres personas están de acuerdo en que no se dice "gracias" lo suficientemente en el lugar de trabajo.

Julius Meinl aims to inspire more ‘thank yous’ and moments of kindness with their premium coffee. Christina Menil, official spokesperson for the Julius Meinl ‘Say Thank You’ campaign.

Más de la mitad se quejó de que sus jefes les exigen demasiado, mientras que el 40% mencionó a las fechas de entrega como una de las principales razones por las que un "gracias" a menudo no se dice en el trabajo.

Pero construir una cultura de gratitud en el trabajo beneficia tanto a quienes expresan como a quienes reciben el agradecimiento. El 81% estuvo de acuerdo en que escuchar "gracias" de su jefe generó un impacto positivo en su día, mientras que tres quintas partes dijeron que esto los hizo sentir apreciados. Poco menos de la mitad dijo que dicha muestra de gratitud los motivó a trabajar más duro.

Christina Meinl señaló: "Nuestra investigación destaca cómo los gestos aparentemente pequeños como llevar a alguien por un café pueden generar un impacto real. Esto demuestra la importancia de tomarse el tiempo para mostrar aprecio por los seres queridos y también por los colegas. Después de todo, pasamos mucho tiempo con ellos. Construir relaciones sólidas en el trabajo es lo que da lugar a un buen equipo y puede tener beneficios positivos para todos los involucrados. Nuestra propia filosofía de equipo en Julius Meinl consiste en crear momentos significativos en la vida de los demás, y eso es exactamente lo que nuestra iniciativa 'Say Thank You' busca hacer con cada taza de café servida. La cultura de los locales de café de Viena se trata de tomarse el tiempo y disfrutar de los encantadores pequeños momentos de la vida, por lo que esta iniciativa es la forma en que llevamos esto al mundo".

Julius Meinl tiene como objetivo inspirar más "gracias" y momentos de bondad con su café prémium. Por cada café solicitado en los puntos de venta participantes, los amantes del café recibirán un cupón para agradecerle a una persona de su elección, ya sea un colega o un ser querido, con el regalo de una taza gratuita de café Julius Meinl.

La iniciativa 'Say Thank You' de Julius Meinl ha inspirado con éxito más de 250.000 "gracias" en más de 20 países de todo el mundo y se lanzará por segundo año en los puntos de venta participantes desde el 15 de mayo de 2023.

Para obtener más información, visite www.juliusmeinl.com/say-thank-you .

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2057151/Julius_Meinl_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2057153/Julius_Meinl_2.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1687261/Julius_Meinl_Logo.jpg

FUENTE Julius Meinl

SOURCE Julius Meinl