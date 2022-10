Novo game móvel "Play and Earn" "HERO BLAZE: THREE KINGDOMS" começa!

SEUL, Coreia do Sul, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O lançamento oficial do "Hero Blaze: Three Kingdoms" em 6 de outubro, na Google Play Store e na Apple App Store pela editora e desenvolvedora de games, NATRIS, também conhecida como uma plataforma de NFTs do metaverso, está chamando a atenção dos gamers em todo o mundo. Antes mesmo do lançamento, durante o período de pré-registro, o "Hero Blaze: Three Kingdoms" foi apresentado na Google Play Store, atraindo muita expectativa.

O novo game móvel "Play and Earn" "BLAZE: THREE KINGDOMS" começa!

Este lançamento global inclui todas as regiões, exceto Japão, Taiwan, Hong Kong, Macau e China. Japão, Taiwan, Hong Kong e Macau podem esperar um lançamento durante o mês de outubro.

A desenvolvedora NATRIS preparou vários eventos para comemorar o lançamento global e dar as boas-vindas aos usuários globais. Basta acessar o jogo para receber "Zhuge Liang", o protagonista de sete estrelas com a mais alta classificação e concluir missões diárias para receber vales e concorrer ao sorteio aleatório de "MUDOL Stones". Os usuários podem obter "MUDOL Stones" por meio de diversas jogadas e sistemas no "Hero Blaze: Three Kingdoms" e trocá-las no site oficial por "tokens MUDOL2" ("token MUDOL2" está listado na Huobi e na MEXC).

"O Three Kingdoms IP em que se baseia o "Hero Blaze: Three Kingdoms" é adorado globalmente e tem muitos fãs. "Hero Blaze: Three Kingdoms", muito apreciado na Coreia, viu um lançamento na Ásia e o lançamento global, graças a todos os usuário fieis e apoiadores que jogaram o game", disse um porta-voz da NATRIS. "Dando continuidade, não pouparemos esforços para melhorar ainda mais o serviço de jogos para nossos usuários."

Além disso, o vídeo promocional do "Hero Blaze: Three Kingdoms" foi lançado no YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

As informações mais recentes sobre "Hero Blaze: Three Kingdoms" também podem ser encontradas no site oficial e no Discord.

Visão geral do game

Nome: "Hero Blaze: Three Kingdoms"

Gênero: RPG Casual

Plataforma: iOS / Android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Data de lançamento: 6 de outubro de 2022

Site oficial: https://heroblaze3kd.io/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord: https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Consultas: https://natris.oqupie.com/portals/1652

©NATRIS CORP. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915811/Natris_game_image.jpg

FONTE NATRIS

