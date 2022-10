Přichází Hero Blaze: Three Kingdoms - nová mobilní hra typu Play and Earn!

SEOUL, Jižní Korea, 10. října 2022 /PRNewswire/ -- 6. října na Google Play Store a Apple App Store oficiálně vychází nový titul „Hero Blaze: Three Kingdoms" z dílny vývojářské a vydavatelské společnosti NATRIS (známé také díky NFT platformě v metaverzu) a již nyní přitahuje pozornost hráčů z celého světa. Velká očekávání hra vzbuzovala ještě před oficiálním spuštěním, kdy probíhala předregistrace do Hero Blaze: Three Kingdoms na Google Play Store.

New 'Play and Earn' mobile game 'HERO BLAZE: THREE KINGDOMS' Begins!

Globální vydání hry proběhne ve všech regionech s výjimkou Japonska, Tchaj-wanu, Hongkongu, Macaa a Číny. Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a Macao se mohou na její zahájení těšit v průběhu října.

Vývojářské studio NATRIS připravilo na počest globálního vydání hry a přivítání hráčů z celého světa řadu speciálních akcí. Za pouhé přihlášení do hry nyní získáte sedmihvězdičkového hrdinu nejvyšší úrovně, Zhuge Lianga, a plněním denních úkolů si vysloužíte lístky do slosování o kameny „MUDOL Stones". MUDOL Stones lze získat také prostřednictvím dalších herních činností a systémů, které Hero Blaze: Three Kingdoms nabízí, a na oficiální stránce je směnit za „MUDOL2 tokeny", které jsou kótovány na burzách Huobi a MEXC.

„Svět Three Kingdoms, ze které Hero Blaze: Three Kingdoms vychází, má po celém světě značnou oblibu a mnoho fanoušků. Hero Blaze: Three Kingdoms si získala mimořádnou popularitu v Koreji a díky svým věrným a nadšeným příznivcům z řad hráčů se dočkala i asijského a globálního vydání," říká mluvčí studia NATRIS. „I v budoucnu uděláme vše pro to, abychom herní služby pro naše uživatele ještě zlepšili."

Oficiální promo video ke hře Hero Blaze: Three Kingdoms je ke shlédnutí na YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Nejnovější informace o Hero Blaze: Three Kingdoms najdete na oficiálních stránkách hry a na Discordu .

Informace o hře

Název: Hero Blaze: Three Kingdoms

Žánr: Casual RPG

Platforma: iOS / Android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Datum vydání: 6. října 2022

Oficiální web: https://heroblaze3kd.io/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord: https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Dotazy: https://natris.oqupie.com/portals/1652

