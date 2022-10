Nowa gra na urządzenia mobilne typu „graj i zarabiaj" „HERO BLAZE: THREE KINGDOMS" już dostępna

SEUL, Korea Południowa, 7 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Oficjalna premiera gry „Hero Blaze: Three Kingdoms" autorstwa wydawcy i producenta gier NATRIS, która pojawiła się 6 października w sklepach Google Play Store i Apple App Store, znana również jako platforma NFT w metawersum, przyciąga uwagę graczy na całym świecie. Już przed premierą, w okresie przedrejestracyjnym gra „Hero Blaze: Three Kingdoms" pojawiła się na Google Play Store, wzbudzając duże zainteresowanie.

Globalna premiera obejmuje wszystkie regiony poza Japonią, Tajwanem, Hongkongiem, Makau i Chinami. W Japonii, Tajwanie, Hongkongu i Makau gra pojawi się w październiku.

Producent NATRIS przygotował serię wydarzeń, aby uczcić globalną premierę gry i powitać użytkowników z całego świata. Wystarczy się zalogować, aby otrzymać najwyższego rangą siedmiogwiazdkowego bohatera Zhuge Liang i wypełniać codzienne misje, aby otrzymać kupony na losowe rozdanie Kamieni MUDOL. Użytkownicy mogą uzyskać Kamienie MUDOL w ramach rożnych rozgrywek i systemów w „Hero Blaze: Three Kingdoms" i wymieniać je na oficjalnej stronie na tokeny MUDOL 2 (token MUDOL2 jest notowany na Huobi i MEXC).

„IP Three Kingdoms, na którym bazuje >>Hero Blaze: Three Kingdoms<<, jest uznane na całym świecie i cieszy się popularnością wśród fanów. Gra >>Hero Blaze: Three Kingdoms<<, która spotkała się z dobrym przyjęciem w Korei, miała swoją premierę w Azji i na świecie dzięki wszystkim lojalnym użytkownikom, którzy grali w grę i tym samym ją wspierali – powiedział rzecznik prasowy NATRIS. - W przyszłości będziemy dokładać wszelkich starań, aby dodatkowo poprawić wrażenia użytkowników korzystających z gry".

Na YouTube można obejrzeć promocyjny materiał wideo gry „Hero Blaze: Three Kingdoms": https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Najnowsze informacje na temat gry „Hero Blaze: Three Kingdoms" można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej i Discord.

Informacje o grze

Nazwa: „Hero Blaze: Three Kingdoms"

Gatunek: Casual RPG

Platforma: iOS / Android

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1599064729

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.natris.samplrebirthlite.kr

Data premiery: 6 października 2022 r.

Oficjalna strona internetowa: https://heroblaze3kd.io/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DYnjUtoT3ck

Discord: https://discord.com/invite/heroblaze3kd

Zapytania: https://natris.oqupie.com/portals/1652

