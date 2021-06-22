Новый доклад CompTIA фиксирует ускорение темпов найма технических специалистов в Европе

В докладе рассматриваются тенденции в сфере найма персонала в 10 странах ЕС и их городских агломерациях

ЛОНДОН, 22 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Согласно опубликованному сегодня новому докладу CompTIA — некоммерческой ассоциации, специализирующейся на индустрии информационных технологий (ИТ) и ее трудовых ресурсах, в первом квартале 2021 года отмечено существенное повышение спроса на технических специалистов со стороны работодателей в 10 европейских странах, разместивших за указанный период около 900 тысяч объявлений об открытых вакансиях.

В этом документе CompTIA под названием "European Tech Hiring Trends" («Европейские тенденции в области найма технических специалистов») говорится о том, что в I квартале 2021 года общее число размещенных работодателями объявлений о приеме специалистов на технические должности составило 877 106, что превышает аналогичные показатели за IV и III кварталы 2020 года на 9% и 40% соответственно. В докладе содержится углубленный анализ тенденций в области найма технического персонала в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Чешской Республике.

«Это обнадеживающий показатель того, что бизнес возвращается в прежнее русло. В то же время он лишний раз подтверждает с некоторых пор известный нам факт существования широкой пропасти между предложением вакансий в технологической сфере и количеством людей, обладающих необходимой квалификацией для их заполнения», — заявил вице-президент CompTIA по развитию бизнеса в регионах EMEA, APAC и Канаде Грэм Хантер (Graham Hunter).

«Нам необходимо привлекать большее число людей всех возрастных групп и различной этносоциальной принадлежности с разным опытом работы и уровнем образования к трудоустройству в технологическом секторе, — добавил г-н Хантер. — CompTIA располагает ресурсами для их профессиональной подготовки и отработки навыков, которые помогут им подготовиться к поступлению на такую работу».

Деятельность работодателей по найму персонала охватывала весь спектр уровней должностей, от стартовых (39% объявлений о приеме на работу) до средних и высоких (25%) позиций; в остальных объявлениях этот уровень не указан.

В I квартале 2021 года на долю вакантных технических должностей приходилось около 13% от общего числа объявлений о приеме на работу. Максимальная доля объявлений о технических вакансиях, составляющая 36%, была зафиксирована в Польше. Германия, Португалия и Румыния также превысили средний уровень по числу объявлений о приеме на технические должности.

Наибольшее число таких объявлений за I квартал зафиксировано в Германии (421 109), Франции (121 863) и Польше (105 921), а максимальные цифры прироста в процентном исчислении по сравнению с IV кварталом 2020 года продемонстрировали Италия (+ 50%), Нидерланды (+ 43%) и Польша (+ 37%).

Как и ожидалось, наивысший уровень активности отмечается в таких крупнейших городских агломерациях как Берлин (30 960), Мадрид (14 002), Париж (11 240), Варшава (12 952) и Амстердам (8 337). Однако спрос на технических специалистов простирается далеко за пределы крупнейших столиц. Данные за I квартал свидетельствуют об активности нанимателей в таких городах как Гент (3150 объявлений), Порту (4695), Болонья (1642), Брно (1138) и Брашов (1116).

В условиях продолжающейся тенденции к переходу на цифровые технологии в масштабах всей европейской экономики спрос на технических работников в настоящее время охватывает практически все сектора промышленности. В целом ведущими секторами по привлечению такого персонала являются: 1) информация и коммуникации; 2) производство; 3) административные и вспомогательные услуги; 4) профессиональные и научно-технические услуги и 5) финансы и страхование.

Технические и деловые навыки на равноправной основе

В I квартале большинство вакансий приходилось на разработчиков программного обеспечения, системных аналитиков и специалистов по кибербезопасности. Однако более глубокий анализ показывает, что работодатели, как правило, ищут всесторонне образованных кандидатов с квалификацией, охватывающей многочисленные аспекты научно-технической сферы, включая инфраструктуру, обработку данных и прикладное программирование.

Для многих работодателей деловые навыки уже сравнялись по уровню значимости с техническими возможностями, и это служит напоминанием о том, что для достижения своих новаторских целей организациям требуется сочетание технологического потенциала с персоналом различной квалификации. К числу личных качеств, часто упоминаемых в объявлениях о приеме на технические должности, относятся навыки командной работы, решения проблем, творческого мышления, адаптируемости, управления проектами и обслуживания клиентов.

Доклад CompTIA «Европейские тенденции в области найма технических специалистов» был составлен на основе анализа данных о размещении работодателями объявлений о вакансиях, собранных подразделением Labour Insight компании Burning Glass Technologies. Полная методология исследования включена в доклад, представленный по адресу: https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.

Информация о CompTIA

Отраслевая ассоциация вычислительной техники (CompTIA) является ведущим выразителем мнений и представителем глобальной информационно-технологической экосистемы стоимостью 5 триллионов долларов, а также примерно 75 миллионов отраслевых и технических специалистов, занимающихся проектированием, внедрением, управлением и защитой техники, обеспечивающей функционирование мировой экономики. Осуществляя свою деятельность в сферах образования, профессионального обучения, сертификации, информационной поддержки, благотворительности и рыночных исследований, CompTIA является центром развития высокотехнологичной сферы экономики и ее трудовых ресурсов. Посетите сайт https://www.comptia.org/.

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