Le rythme des embauches dans le secteur des technologies en Europe s'accélère, selon le nouveau rapport de CompTIA

Le rapport examine les tendances en matière d'embauche dans dix pays de l'UE et leurs zones métropolitaines

LONDRES, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- La demande des employeurs pour des travailleurs du secteur technologique dans 10 pays européens a connu une augmentation significative au cours du premier trimestre de 2021, les employeurs ayant publié près de 900 000 annonces pour des postes ouverts, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui par CompTIA, l'association à but non lucratif pour l'industrie et la main-d'œuvre des technologies de l'information (TI).

L'étude « European Tech Hiring Trends » de CompTIA révèle que les offres d'emploi des employeurs pour des postes technologiques ont totalisé 877 106 au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 9 % par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 40 % par rapport au troisième trimestre 2020. Le rapport fournit un aperçu détaillé des tendances en matière d'embauche dans le secteur des technologies en Belgique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie et en Espagne.

« Il s'agit d'un indicateur encourageant de la reprise des affaires, mais cela renforce également ce que nous savons depuis un certain temps, à savoir qu'il existe un large fossé entre les opportunités d'emploi disponibles dans le domaine de la technologie et le nombre de personnes possédant les bonnes compétences pour les occuper », a déclaré Graham Hunter, vice-président de CompTIA pour le développement commercial dans la région EMEA, APAC et au Canada.

« Nous devons encourager davantage de personnes issues d'horizons et d'expériences professionnelles variés, de toutes les tranches d'âge et de tous les niveaux d'éducation à rejoindre la main-d'œuvre technologique », a ajouté Hunter. « CompTIA dispose des ressources de formation et de renforcement des compétences qui les prépareront à l'emploi. »

Les efforts d'embauche des employeurs couvrent tout le continuum des niveaux d'emploi, du niveau d'entrée (39 % des offres d'emploi) au niveau intermédiaire et avancé (25 %), le reste n'étant pas précisé.

Les postes à pourvoir dans le domaine de la technologie représentaient environ 13 % du total des annonces d'embauche au premier trimestre 2021. La Pologne a enregistré la plus forte proportion d'offres d'emploi pour des fonctions technologiques, soit 36 %. L'Allemagne, le Portugal et la Roumanie présentaient également des concentrations supérieures à la moyenne d'offres d'emploi dans le secteur de la technologie.

L'Allemagne (421 109), la France (121 863) et la Pologne (105 921) ont enregistré le plus grand nombre d'offres d'emploi pour des postes technologiques au premier trimestre, tandis que l'Italie (+ 50 %), les Pays-Bas (+ 43 %) et la Pologne (+ 37 %) ont enregistré les plus fortes augmentations en pourcentage des offres d'emploi technologiques par rapport au quatrième trimestre 2020.

Comme prévu, les niveaux d'activité les plus élevés sont observés dans les plus grandes zones métropolitaines, telles que Berlin (30 960), Madrid (14 002), Paris (11 240), Varsovie (12 952) et Amsterdam (8 337). Mais la demande de talents technologiques s'étend bien au-delà des grands centres urbains. Les données du premier trimestre montrent des embauches dans des villes telles que Gand (3 150), Porto (4 695), Bologne (1 642), Brno (1 138) et Brașov (1 116).

Avec la tendance actuelle à la transformation numérique de l'économie européenne, la demande de travailleurs de la technologie s'étend désormais à presque tous les secteurs industriels. Dans l'ensemble, les secteurs qui embauchent le plus sont les suivants : 1). Information et communication, 2). Fabrication, 3). Services administratifs et de soutien, 4). Services professionnels, scientifiques et techniques et 5). Finances et assurances.

Compétences techniques et commerciales sur un pied d'égalité

Les offres d'emploi pour les développeurs de logiciels, les analystes de systèmes et les professionnels de la cybersécurité ont représenté la majorité des offres d'emploi au premier trimestre. Mais une analyse plus approfondie montre que les employeurs ont tendance à rechercher des candidats polyvalents dont les compétences s'étendent à de multiples aspects de la technologie, y compris l'infrastructure, les données et les applications commerciales.

Les compétences commerciales ont atteint le même niveau d'importance que les capacités techniques pour de nombreux employeurs, ce qui rappelle qu'une combinaison de technologies et de personnel aux compétences variées est nécessaire pour que les organisations atteignent leurs objectifs d'innovation. Le travail en équipe, la résolution de problèmes, la pensée créative, l'adaptabilité, la gestion de projets et le service client figurent parmi les compétences non techniques fréquemment citées dans les offres d'emploi pour les postes technologiques.

Le rapport « European Tech Hiring Trends » de CompTIA a été élaboré à partir d'une analyse des données relatives aux offres d'emploi des employeurs, regroupées par Burning Glass Technologies Labour Insights. La méthodologie complète est incluse dans le rapport, disponible sur https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.

À propos de CompTIA

La Computing Technology Industry Association (CompTIA) est le principal porte-parole et défenseur de l'écosystème mondial des technologies de l'information, qui représente 5 trillions de dollars, et des quelque 75 millions de professionnels de l'industrie et de la technologie qui conçoivent, mettent en œuvre, gèrent et protègent la technologie qui alimente l'économie mondiale. Par le biais de l'éducation, de la formation, des certifications, du plaidoyer, de la philanthropie et des études de marché, CompTIA est la plaque tournante de l'avancement de l'industrie technologique et de sa main-d'œuvre. Visitez https://www.comptia.org/.

Contact pour les médias

Steven Ostrowski

[email protected]

+1 630-678-8468

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/320820/comptia_logo.jpg

Related Links

http://www.comptia.org



SOURCE CompTIA