Nová správa asociácie CompTIA ukazuje, že tempo najímania zamestnancov v oblasti technológií v Európe sa zrýchľuje

Správa skúma trendy v oblasti zamestnávania v 10 krajinách EÚ a ich metropolitných oblastiach

LONDÝN, 22. júna 2021 /PRNewswire/ -- Podľa novej správy, ktorú dnes zverejnila nezisková asociácia pre odvetvie informačných technológií (IT) a pracovnú silu CompTIA zaznamenala dopyt zamestnávateľov po technologických pracovníkoch v desiatich európskych krajinách v prvom štvrťroku 2021 výrazný nárast a zamestnávatelia zverejnili takmer 900 000 inzerátov na voľné pracovné miesta.

Podľa štúdie asociácie CompTIA „Trendy najímania pracovníkov v európskych technologických spoločnostiach" v 1. štvrťroku 2021 zamestnávatelia zverejnili celkom 877 106 pracovných pozícií v oblasti technológií, čo je o 9% viac ako v 4. štvrťroku 2020 a o 40% viac ako v 3. štvrťroku 2020. Správa poskytuje podrobný pohľad na trendy v oblasti najímania pracovníkov v technologických odboroch v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku a Španielsku.

„Jedná sa o povzbudivý ukazovateľ toho, že sa podnikanie vracia do správnych koľají, ale tiež to potvrdzuje to, čo vieme už dlhšiu dobu - že medzi pracovnými príležitosťami v oblasti technológií a počtom osôb s vhodnými zručnosťami, ktoré by ich mohli obsadiť, je priepastný rozdiel," povedal Graham Hunter, viceprezident asociácie CompTIA pre rozvoj podnikania v regióne EMEA, APAC a Kanade.

„Potrebujeme, aby sa do technologických odborov zapojilo viac ľudí s rôznym zázemím a pracovnými skúsenosťami všetkých vekových kategórií a úrovní vzdelania," dodal Hunter. „Asociácia CompTIA ponúka školenia a zdroje pre rozvoj zručností, ktoré ich pripravia na zamestnanie."

Zamestnávatelia naberali zamestnancov na rôznych úrovniach, od základnej úrovne (39% pracovných ponúk) až po strednú a pokročilú úroveň (25%), pričom zostávajúca úroveň nebola špecifikovaná.

Voľné pracovné miesta na technologické pozície predstavovali v 1. štvrťroku 2021 približne 13% všetkých inzerátov. Najvyšší podiel inzerátov na technologické pozície bol zaznamenaný v Poľsku, a to konkrétne 36%. Nadpriemerná koncentrácia pracovných inzerátov v oblasti technológií bola zaznamenaná tiež Nemecku, Portugalsku a Rumunsku.

Najviac pracovných ponúk na technologické pozície bolo v 1. štvrťroku uverejnených v Nemecku (421 109), Francúzsku (121 863) a Poľsku (105 921), zatiaľ čo Taliansko (+ 50%), Holandsko (+ 43%) a Poľsko (+ 37 %) zaznamenali najvyšší percentuálny nárast počtu pracovných ponúk na technologické pozície v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020.

Najvyššia aktivita je podľa očakávania v najväčších metropolitných oblastiach, ako je Berlín (30 960), Madrid (14 002), Paríž (11 240), Varšava (12 952) a Amsterdam (8 337). Dopyt po technologických talentoch však siaha ďaleko za centrá veľkých miest. Údaje za 1. štvrťrok ukazujú, že zamestnanie nachádzajú ľudia v mestách, ako je Gent (3 150), Porto (4 695), Bologna (1 642), Brno (1 138) a Brașov (1 116).

S pokračujúcim trendom digitálnej transformácie v európskom hospodárstve sa dopyt po technických pracovníkoch týka takmer všetkých priemyselných odvetví. Medzi odvetvia, ktoré v súhrne najímali najviac ľudí, patria: 1) informácie a komunikácia, 2) výroba, 3) administratívne a podporné služby, 4) odborné, vedecké a technické služby a 5) finančné a poisťovacie služby.

Technické a obchodné zručnosti na rovnakej úrovni

Väčšinu pracovných ponúk v prvom štvrťroku tvorili ponuky pre vývojárov softvéru, systémových analytikov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Hlbšia analýza však ukazuje, že zamestnávatelia hľadajú skôr všestranných kandidátov so schopnosťami, ktoré zahŕňajú viac aspektov technológií vrátane infraštruktúry, dát a podnikových aplikácií.

Obchodné zručnosti sa pre mnoho zamestnávateľov dostali na rovnakú úroveň dôležitosti ako technické schopnosti, čo pripomína, že organizácie potrebujú na dosiahnutie svojich inovačných cieľov kombináciu technológií a pracovníkov s rôznymi zručnosťami. Tímová práca, riešenie problémov, kreatívne myslenie, prispôsobivosť, riadenie projektov a zákaznícky servis patria medzi mäkké zručnosti, ktoré sú často uvádzané v ponukách práce na technologických pozíciách.

Správa asociácie CompTIA "Trendy najímania pracovníkov v európskych technologických spoločnostiach" bola vypracovaná na základe analýzy údajov o pracovných ponukách zamestnávateľov, ktoré zhromaždil prieskum Labour Insights spoločnosti Burning Glass Technologies. Kompletná metodika je uvedená v správe, ktorá je k dispozícii na adrese https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.

O spoločnosti CompTIA

Asociácia CompTIA (Computing Technology Industry Association) je hlavným hlasom a obhajcom globálneho ekosystému informačných technológií v hodnote 5 biliónov dolárov a približne 75 miliónov profesionálov v obore a technológiách, ktorí navrhujú, implementujú, spravujú a chránia technológie, ktoré poháňajú svetovú ekonomiku. Prostredníctvom vzdelávania, školení, certifikácií, propagácie, filantropie a prieskumu trhu je asociácia CompTIA centrom pre rozvoj technologického priemyslu a jeho pracovnej sily. Navštívte https://www.comptia.org/.

Kontakt pre médiá

Steven Ostrowski

[email protected]

+1 630-678-8468

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320820/comptia_logo.jpg

Related Links

http://www.comptia.org



SOURCE CompTIA