Nová zpráva asociace CompTIA ukazuje, že tempo najímání zaměstnanců v oblasti technologií v Evropě se zrychluje

Zpráva zkoumá trendy v oblasti zaměstnávání v 10 zemích EU a jejich metropolitních oblastech

LONDÝN, 22. června 2021 /PRNewswire/ -- Podle nové zprávy, kterou dnes zveřejnila nezisková asociace pro odvětví informačních technologií (IT) a pracovní sílu CompTIA, zaznamenala poptávka zaměstnavatelů po technologických pracovnících v deseti evropských zemích v prvním čtvrtletí roku 2021 výrazný nárůst a zaměstnavatelé zveřejnili téměř 900 000 inzerátů na volná pracovní místa.

Podle studie asociace CompTIA „Trendy najímání pracovníků v evropských technologických společnostech" v 1. čtvrtletí 2021 zaměstnavatelé zveřejnili celkem 877 106 pracovních pozic v oblasti technologií, což je o 9 % více než ve 4. čtvrtletí 2020 a o 40 % více než ve 3. čtvrtletí 2020. Zpráva poskytuje podrobný pohled na trendy v oblasti najímání pracovníků v technologických oborech v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku.

„Jedná se o povzbudivý ukazatel toho, že se podnikání vrací do správných kolejí, ale také to potvrzuje to, co víme již delší dobu - že mezi pracovními příležitostmi v oblasti technologií a počtem osob s odpovídajícími dovednostmi, které by je mohly obsadit, je propastný rozdíl," řekl Graham Hunter, viceprezident asociace CompTIA pro rozvoj podnikání v regionu EMEA, APAC a Kanadě.

„Potřebujeme, aby se do technologických oborů zapojilo více lidí s různým zázemím a pracovními zkušenostmi všech věkových kategorií a úrovní vzdělání," dodal Hunter. „Asociace CompTIA nabízí školení a zdroje pro rozvoj dovedností, které je připraví na zaměstnání."

Zaměstnavatelé nabírali zaměstnance na různých úrovních, od základní úrovně (39 % pracovních nabídek) až po střední a pokročilou úroveň (25 %), přičemž zbývající úroveň nebyla specifikována.

Volná pracovní místa na technologické pozice představovala v 1. čtvrtletí 2021 přibližně 13 % všech inzerátů. Nejvyšší podíl inzerátů na technologické pozice byl zaznamenán v Polsku, a sice 36 %. Nadprůměrná koncentrace pracovních inzerátů v oblasti technologií byla zaznamenána také Německu, Portugalsku a Rumunsku.

Nejvíce pracovních nabídek na technologické pozice bylo v 1. čtvrtletí zveřejněno v Německu (421 109), Francii (121 863) a Polsku (105 921), zatímco Itálie (+ 50 %), Nizozemsko (+ 43 %) a Polsko (+ 37 %) zaznamenaly nejvyšší procentuální nárůst počtu pracovních nabídek na technologické pozice ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020.

Nejvyšší aktivita je podle očekávání v největších metropolitních oblastech, jako je Berlín (30 960), Madrid (14 002), Paříž (11 240), Varšava (12 952) a Amsterdam (8 337). Poptávka po technologických talentech však sahá daleko za centra velkých měst. Údaje za 1. čtvrtletí ukazují, že zaměstnání nacházejí lidé ve městech, jako je Gent (3 150), Porto (4 695), Bologna (1 642), Brno (1 138) a Brașov (1 116).

S pokračujícím trendem digitální transformace v evropském hospodářství se poptávka po technických pracovnících týká téměř všech průmyslových odvětví. Mezi odvětví, která v souhrnu najímala nejvíce lidí, patří: 1) informace a komunikace, 2) výroba, 3) administrativní a podpůrné služby, 4) odborné, vědecké a technické služby a 5) finanční a pojišťovací služby.

Technické a obchodní dovednosti na stejné úrovni

Většinu pracovních nabídek v prvním čtvrtletí tvořily nabídky pro vývojáře softwaru, systémové analytiky a odborníky na kybernetickou bezpečnost. Hlubší analýza však ukazuje, že zaměstnavatelé hledají spíše všestranné kandidáty se schopnostmi, které zahrnují více aspektů technologií včetně infrastruktury, dat a podnikových aplikací.

Obchodní dovednosti se pro mnoho zaměstnavatelů dostaly na stejnou úroveň důležitosti jako technické schopnosti, což připomíná, že organizace potřebují k dosažení svých inovačních cílů kombinaci technologií a pracovníků s různými dovednostmi. Týmová práce, řešení problémů, kreativní myšlení, přizpůsobivost, řízení projektů a zákaznický servis patří mezi měkké dovednosti, které jsou často uváděny v nabídkách práce na technologické pozice.

Zpráva asociace CompTIA „Trendy najímání pracovníků v evropských technologických společnostech" byla vypracována na základě analýzy údajů o pracovních nabídkách zaměstnavatelů, které shromáždil průzkum Labour Insights společnosti Burning Glass Technologies. Kompletní metodika je uvedena ve zprávě, která je k dispozici na adrese https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.

O asociaci CompTIA

Asociace CompTIA (Computing Technology Industry Association) je hlavním hlasem a obhájcem celosvětového ekosystému informačních technologií v hodnotě 5 bilionů dolarů a přibližně 75 milionů profesionálů v oboru a technologiích, kteří navrhují, implementují, spravují a chrání technologie, jež pohánějí světovou ekonomiku. Prostřednictvím vzdělávání, školení, certifikací, propagace, filantropie a průzkumu trhu je asociace CompTIA centrem pro rozvoj technologického průmyslu a jeho pracovní síly. Navštivte https://www.comptia.org/.

Kontakt pro média

Steven Ostrowski

[email protected]

+1 630-678-8468

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320820/comptia_logo.jpg

Related Links

http://www.comptia.org



SOURCE CompTIA