Zgodnie z nowym sprawozdaniem CompTIA rośnie tempo wzrostu zatrudnienia w branży technologicznej na terenie Europy

W sprawozdaniu przeanalizowano trendy zatrudnienia w 10 państwach UE i ich obszarach metropolitarnych.

LONDYN, 22 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ -- Zapotrzebowanie pracodawców na pracowników z branży technologicznej w 10 państwach europejskich znacznie wzrosło w I kw. 2021 r. Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem opublikowanym dzisiaj przez CompTIA , stowarzyszenie non-profit na rzecz branży IT i jej pracowników, w I kw. 2021 r. zatrudniający zamieścili blisko 900 tys. ogłoszeń o pracę.

Ze sprawozdania CompTIA pt. " European Tech Hiring Trends " („Trendy zatrudnienia w branży technologicznej na terenie Europy") wynika, że w I kw. 2021 r. liczba ogłoszeń pracodawców na stanowiska technologiczne wyniosła 877 106, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do IV kw. 2020 r. i 40% w stosunku do III kw. 2020 r. W sprawozdaniu zamieszczono szczegółową analizę trendów zatrudnienia w branży technologicznej w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.

„Jest to korzystny wskaźnik świadczący o tym, że przedsiębiorstwa wracają do formy. Potwierdza on jednak również to, co wiemy już od pewnego czasu – mianowicie, że istnieje przepaść pomiędzy liczbą oferowanych stanowisk w branży technologicznej a liczbą osób posiadających odpowiednie kompetencje do ich zajęcia" – powiedział Graham Hunter, wiceprezes CompTIA do spraw rozwoju działalności na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Azji Pacyficznej i Kanady.

„Musimy zachęcić więcej osób z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu zawodowym w każdym przedziale wiekowym i na każdym poziomie wykształcenia, aby zaczęły pracować w branży technologicznej – dodał Hunter. - CompTIA dysponuje bazą szkoleniową, która umożliwi przygotowanie ich do pracy".

Pracodawcy prowadzili rekrutację na całe spektrum szczebli stanowisk, od poziomu wejściowego (39% ogłoszeń), po szczebel średni i zaawansowany (25%).

W I kw. 2021 r. udział oferowanych stanowisk technologicznych w łącznej liczbie ogłoszeń o pracę wyniósł ok. 13%. Najwyższy wskaźnik w tym zakresie, wynoszący 36%, odnotowała Polska. Wysoki odsetek ogłoszeń z branży technologicznej zaobserwowano również w Niemczech, Portugalii i Rumunii.

W I kw. największą liczbę ogłoszeń o pracę na stanowiskach technologicznych odnotowano w Niemczech (421 109), Francji (121 863) i Polsce (105 921), natomiast najwyższy ich przyrost w stosunku do IV kw. 2020 r. miał miejsce we Włoszech (+50%), Holandii (+43%) i Polsce (+37%).

Zgodnie z oczekiwaniami najwyższe wskaźniki aktywności pracodawców występują w największych miastach metropolitarnych, takich jak Berlin (30 960), Madryt (14 002), Paryż (11 240), Warszawa (12 952) i Amsterdam (8337). Zasięg zapotrzebowania na uzdolnionych pracowników z branży technologicznej wykracza jednak daleko poza największe ośrodki metropolitarne. Jak pokazują dane za I kw., zatrudnienie w tej branży oferowane było w takich miastach jak Gent (3150), Porto (4695), Bolonia (1642), Brno (1138) i Braszów (1116).

Wraz z zachodzącą w całej gospodarce europejskiej transformacją cyfrową zapotrzebowanie na pracowników z branży technologicznej obecnie występuje w praktycznie każdym sektorze przemysłu. W szczególności dotyczy to sektorów: 1). technologii informacyjno-komunikacyjnej, 2). produkcji, 3). usług administracyjnych i wsparcia, 4). specjalistycznych usług naukowo-technicznych oraz 5). finansowego i ubezpieczeniowego.

Umiejętności techniczne i biznesowe równie ważne

W I kw. pracodawcy poszukiwali przede wszystkim programistów, analityków systemów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Pogłębiona analiza pokazuje jednak, że pracodawcy szukają raczej wszechstronnych kandydatów dysponujących umiejętnościami w kilku różnych obszarach technologii, w tym infrastruktury, danych i aplikacji biznesowych.

Dla wielu pracodawców umiejętności biznesowe stały się tak samo ważne jak kompetencje technologiczne, co jeszcze raz pokazuje, że warunkiem osiągania celów w zakresie innowacyjności, jakie wyznaczają sobie organizacje, jest posiadanie zarówno technologii, jak i kadr o zróżnicowanych umiejętnościach. Do najczęściej wymienianych umiejętności miękkich w ogłoszeniach o pracę na stanowiskach technologicznych zaliczyć można pracę zespołową, rozwiązywanie problemów, myślenie kreatywne, umiejętności adaptacyjne oraz kompetencje w zakresie zarządzania projektami i obsługi klienta.

Sprawozdanie CompTIA pt. „European Tech Hiring Trends" powstało na podstawie analizy danych z ogłoszeń o pracę zagregowanych przez Burning Glass Technologies Labour Insights. Opis metodologii analizy zawarto w sprawozdaniu dostępnym na stronie https://www.comptia.org/content/research/european-tech-hiring-trends.

