Nowy głośnik HUAWEI Sound stworzony wspólnie z Devialet - początek nowej ery bezprzewodowych urządzeń Hi-Fi

Potęga dźwięku w kompaktowej obudowie

W nowej generacji produkcie zastosowano pomysłowy czterogłośnikowy projekt akustyczny, który odzwierciedla niezrównany potencjał Devialet w tym obszarze. Projekt ten obejmuje czterocalowy głośnik niskotonowy 40W, który współgra z trzema głośnikami wysokotonowymi 5W. Pomimo wyraźnie mniejszego rozmiaru urządzenie HUAWEI Sound posiada zadziwiającą moc dzięki opracowanej przez Devialet konfiguracji Push-Push, w ramach której dwa pasywne radiatory wzajemnie się wzmacniają dla zniwelowania wibracji generowanych przez falę powrotną. To znacznie zmniejsza częstotliwość zakłóceń wynikających z drgań membrany i zapewnia niezrównaną stabilność przy głośności do 90 dB, dzięki czemu emitowane dźwięki są wyjątkowo czyste i wolne od zakłóceń przez cały czas.

Mocne basy to swoista wizytówka urządzeń HUAWEI Sound, a najnowszy produkt z serii dodatkowo podnosi poprzeczkę. Zastosowano w nim opracowaną przez Devialet technologię ® 2.0 i unikatową konstrukcję opartą na jednym głośniku niskotonowym i dwóch pasywnych jednostkach. W misternie zaprojektowanym modelu akustycznym połączono skrupulatność modelowania i kontrolę przemieszczenia w obrębie głośnika niskotonowego i pasywnych radiatorów, aby zapewnić maksymalnie intensywne wibracje, a jednocześnie wolne od zakłóceń dźwięki o niskiej częstotliwości i szeroki zakres dynamiki. W głośniku HUAWEI Sound basy brzmią zatem głębiej i pełniej.

Zaawansowana technologia SAM® 2.0 zapewnia wyższą immersję i doznania dające namiastkę koncertu słuchanego w zaciszu własnego salonu. Wyposażone w technologię SAM® 2.0 i układ Push-Push urządzenie HUAWEI Sound emituje dźwięki o nieograniczonej sile i mocy, a jednocześnie zachowuje zadziwiający stopień wierności, ustanawiając tym samym nowy, wyjątkowy standard dla głośników bezprzewodowych.

Doskonały efekt dźwięku przestrzennego 360° dzięki technologii Devialet SPACE™

Nowatorskie urządzenie HUAWEI Sound składa się z trzech równomiernie rozłożonych (pod kątem 120°) i gwarantujących pełny zasięg głośników wysokotonowych, wyposażonych w technologię Devialet SPACETM, które wypełniają pomieszczenie lirycznym dźwiękiem przestrzennym 360°, by w zaciszu własnego domu doświadczać muzyki w sposób zarezerwowany dotąd dla sal koncertowych.

Bazując na dedykowanym algorytmie, który rozbija sygnały wyjściowe na dźwięk bezpośredni, odbicia i dźwięki otoczenia, SPACE™ podważa tradycyjny pogląd, że stworzenie wrażenia dźwięku przestrzennego wymaga użycia wielu głośników strategicznie rozmieszczonych w pomieszczeniu. W pojedynczym urządzeniu wbudowano trzy skierowane w różne strony głośniki, które odbierają sygnał w zależności od lokalizacji użytkownika i razem tworzą niewiarygodny efekt dźwięku przestrzennego, który w sposób równomierny rozchodzi się po całym pomieszczeniu.

* Aby skorzystać z tej funkcji, musisz wybrać tryb Devialet SPACE ™ Soundstage w aplikacji HUAWEI AI Life.

Ponadto HUAWEI Sound oferuje cztery wyjątkowe efekty dźwiękowe: efekt sali koncertowej dzięki technologii Devialet SPACETM, wzmocniony wokal, Hi-Fi i basy, co nadaje świeżości dowolnemu utworowi muzycznemu ‒ począwszy od symfonii i arii operowych, aż do piosenek rokowych! Z pomocą aplikacji HUAWEI AI Life skonfigurowanie tych ustawień jest bajecznie proste.

Więcej możliwości odtwarzania dźwięków dzięki funkcji tap-to-transfer

HUAWEI Sound dzięki różnorodnej konfiguracji połączeń, takich jak Bluetooth (LDAC), UPnP czy kabel 3,5 mm AUX-in, zapewnia również niezrównaną dogodność użytkowania.

*Kabel 3,5mm AUX-in nie jest częścią zestawu.

HUAWEI Sound posiada przełomową funkcję tap-to-transfer („przyłóż, aby rozpocząć transfer"), która pozwala użytkownikowi odsłuchiwać przez głośnik pliki audio zgromadzone w pamięci telefonu, poprzez przyłożenie telefonu do głośnika. Urządzenie obsługuje również kodek LDAC, co umożliwia transmisję w jakości HD za pośrednictwem technologii Bluetooth maksymalnie 990 kbps (wartość teoretyczna), czyli trzy razy więcej niż w ramach standardowego kodeka Bluetooth.

*Rozwiązanie OneHop Audio Sharing działa wyłącznie na telefonach wyposażonych w system Android 5.1.1 (lub nowszą wersję). Konieczne jest włączenie funkcji NFC i ekranu telefonu. Obecnie rozwiązanie nie jest dostępne dla urządzeń wyposażonych w iOS.

Klasyczny wygląd charakterystyczny dla marki Devialet

HUAWEI Sound łączy w sobie doskonały styl poprzedniego modelu Sound X ze specjalistyczną obudową o gładkiej, połyskliwej powierzchni, która swoim wyglądem przywodzi na myśl powierzchnię fortepianu. Dolną część konstrukcji pokryto tkaniną siatkową z błyszczącego włókna, która zapewnia niezakłóconą i łatwą transmisję dźwięku, jednocześnie zapobiegając przenikaniu kurzu i drobinek cieczy. Muzyka płynąca z głośnika HUAWEI Sound sprawia, że użytkownik czuje się tak, jakby stał przed sceną na prawdziwym koncercie, co zapewnia mu intymne, a jednocześnie majestatyczne doznania.

HUAWEI Sound to niezrównany potencjał technologii komunikacyjnej, jaki cechuje markę Huawei, połączony z wiodącymi rozwiązaniami akustycznymi opracowanymi przez Devialet, by dostarczyć odbiorcy poruszających i wyjątkowych wrażeń. Urządzenie to otwiera nową epokę bezprzewodowych urządzeń Hi-Fi, dzięki którym wyjątkowe emocje zamknięte w naszych ulubionych piosenkach i dźwiękach zostają wiernie odtworzone przez kompaktowy, przeznaczony do użytku domowego głośnik Hi-Fi.

