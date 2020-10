Nový reproduktor HUAWEI Sound vyvinutý spolu so spoločnosťou Devialet - nová éra bezdrôtového Hi-Fi

Kompaktné telo, ktoré v sebe nesie pôžitok

Tento produkt najnovšej generácie má vynaliezavý akustický dizajn so štyrmi reproduktormi, ktorý je výsledkom neprekonateľnej zdatnosti spoločnosti Devialet v tejto oblasti. Spoločne pracuje so 4-palcovým 40W basovým reproduktorom a tromi širokopásmovými 5W reproduktormi. Napriek pozoruhodne nenápadnému vzhľadu HUAWEI Sound generuje ohromné množstvo energie vďaka konfigurácii Devialet Push-Push, v ktorej sa dva pasívne žiariče navzájom zosilňujú, aby pôsobili proti spätným vibráciám. To podstatne znižuje prítomnosť skreslenia spôsobeného dozvukmi membrán a zaisťuje bezkonkurenčnú stabilitu pri vysokej hlasitosti až do 90 dB, čím sa vytvára nepretržite čistý zvuk bez skreslenia.

Silné basy sú stálym vrcholom série HUAWEI Sound a tento úplne nový produkt iba zvyšuje latku, a to pomocou technológie SAM® 2.0 od spoločnosti Devialet a vôbec prvej štruktúry pozostávajúcej z „1 basový reproduktora + 2 pasívnych jednotiek". Tento vysoko zložitý akustický model precvičuje dôkladné riadenie modelovania a posunu nad basovým reproduktorom a pasívnymi žiaričmi, aby zabezpečil maximálne veľké simultánne vibrácie bez nízkych frekvencií a bez skreslenia a širokého dynamického rozsahu. Vďaka tomu sú basové tóny reproduktora HUAWEI Sound hlbšie a plnšie.

Pokročilá technológia SAM® 2.0 uľahčuje stupňujúce sa pohltenie do zvuku a ponorí poslucháča do pocitu živého koncertného zážitku a to z pohodlia obývacej izby. HUAWEI Sound podporený technológiou SAM® 2.0 a dizajnom Push-Push generuje zvuk, ktorý premieta bezhraničnú silu a autoritu pri zachovaní ohromujúceho stupňa vernosti, čo predstavuje pre bezdrôtový reproduktor mimoriadne novú paradigmu.

Technológia Devialet SPACE™ pre skutočný 360° priestorový zvuk

Úplne nový reproduktor HUAWEI Sound obsahuje tri rovnomerne rozmiestnené (t.j. v uhloch 120°) výškové reproduktory s plným rozsahom doplnené technológiou Devialet SPACETM, ktoré sú schopné naplniť celú miestnosť (360°) lyrickým priestorovým zvukom, s cieľom poskytnúť osobný zážitok pripomínajúci pobyt vo veľkej koncertnej sieni.

SPACE™ zamieňa tradičnú predstavu, že priestorový zvuk si vyžaduje viac strategicky umiestnených reproduktorov v celej miestnosti, a to pomocou rozdeleného vstupného signálu na priamy zvuk, odrážaný zvuk a okolitý hluk pomocou vyhradeného algoritmu. Tri rôzne smerovo orientované reproduktory potom prijímajú signál na základe polohy poslucháča a spoločne vytvárajú ohromujúce efekty priestorového zvuku z jedného zariadenia, ktoré prekračujú inherentné priestorové obmedzenia ktorejkoľvek miestnosti.

*Ak chcete spustiť túto funkciu, musíte vybrať mód Devialet SPACE™ Soundstage v aplikácii HUAWEI AI Life.

Okrem toho ponúka reproduktor HUAWEI Sound štyri obohacujúce zvukové efekty: Devialet SPACETM Soundstage, vokály, Hi-Fi a basy, ktoré dodávajú nové chute akejkoľvek hudbe, od symfónií a árií až po rockové piesne! Tieto nastavenia sa v aplikácii HUAWEI AI Life pozoruhodne ľahko konfigurujú.

Viac spôsobov pripojenia s vylepšeným prenosom zvuku klepnutím na prenos

Reproduktor HUAWEI Sound tiež ponúka neprekonateľné pohodlie tým, že je vybavený širokou škálou možností pripojenia, vrátane Bluetooth (LDAC), UPnP a 3,5 mm AUX pripojenia.

* 3.5mm AUX kábel je potrebné zakúpiť osobitne.

HUAWEI Sound tiež obsahuje priekopnícku funkciu prenosu klepnutím, pomocou ktorej môže používateľ nasmerovať prehrávanie zvuku telefónu na reproduktor bez mihnutia oka jednoduchým priložením telefónu k telu reproduktora. Podporovaný je aj protokol LDAC, ktorý umožňuje prenos cez Bluetooth vo vysokom rozlíšení až 990 kb/s (teoretická hodnota), čo je trojnásobok oproti štandardnému Bluetooth prenosu.

* Zdieľanie zvuku prostredníctvom OneHop je podporované iba na telefónoch s Androidom so systémom Android 5.1.1 alebo novším, s povoleným NFC a zapnutou obrazovkou telefónu. Funkcia v súčasnosti nie je podporovaná v systéme iOS.

Klasický dizajn charakteristický pre Devialet

Reproduktor HUAWEI Sound zdedil prémiový štýl po predchádzajúcom vydaní Sound X so špeciálnym povrchom, ktorý vytvára elegantný a lesklý povrch, ktorý pripomína klavír. Spodná časť tela je potiahnutá mriežkou z lesklých vlákien, ktorá zaisťuje voľný a ľahký prenos zvuku, ako aj ochranu pred infiltráciou prachu a vody. Hudba hraná cez reproduktor HUAWEI Sound prenáša poslucháča na scénu, kde sa odohráva živý koncert - intímny, ale majestátny zážitok.

Reproduktor HUAWEI Sound zahŕňa bezkonkurenčnú schopnosť spoločnosti Huawei v oblasti komunikačných technológií a popredné akustické možnosti od spoločnosti Devialet, aby priniesol zážitok z počúvania, ktorý je rovnako evokujúci ako aj jedinečný. Jeho uvedenie na trh predstavuje novú éru bezdrôtového Hi-Fi, v ktorom môže byť emocionálna rezonancia našich obľúbených skladieb a zvukov verne reprodukovaná kompaktným, doma pripojeným Hi-Fi reproduktorom.

