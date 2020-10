Nouveau haut-parleur HUAWEI Sound co-développé avec Devialet : une nouvelle ère pour la Hi-Fi sans fil

La technologie HUAWEI Sound de nouvelle génération est le joyau du fructueux partenariat entre Huawei et Devialet. Tous les haut-parleurs adoptent désormais les conceptions acoustiques brevetées par Devialet pour une immersion encore plus intense. Le haut-parleur HUAWEI Sound est nettement plus compact que le Sound X, mais il offre une immersion audio complète et améliorée, ce qui témoigne des capacités uniques et complémentaires de Huawei et Devialet.

Compact, mais puissant

Ce produit de dernière génération adopte une conception acoustique inventive à quatre haut-parleurs, résultat des prouesses inégalées de Devialet dans ce domaine, avec un woofer 40 W de 4 pouces et trois haut-parleurs 5 W à large bande fonctionnant conjointement. Malgré son apparence remarquablement discrète, le HUAWEI Sound est extrêmement puissant, grâce à la configuration Push-Push de Devialet, dans laquelle deux radiateurs passifs se renforcent mutuellement pour contrer les vibrations des ondes de retour. Cela réduit considérablement la présence de distorsion résultant des réverbérations des diaphragmes et assure une stabilité inégalée à haut volume jusqu'à 90 dB, produisant un son remarquablement pur et sans distorsion en toutes circonstances.

Les basses fortes ont toujours été un point fort de la série HUAWEI Sound, et ce tout nouveau produit repousse encore plus loins la qualité, en incorporant la technologie SAM® 2.0 de Devialet, et une toute première structure « 1 woofer + 2 unités passives ». Ce modèle acoustique très complexe exerce une modélisation méticuleuse et des contrôles de déplacement sur le woofer et les radiateurs passifs, afin d'assurer des vibrations simultanées d'une amplitude maximale, en plus de basses fréquences sans distorsion et d'une large plage dynamique. Ainsi, les basses sont plus profondes et plus riches sur le HUAWEI Sound.

La technologie avancée SAM® facilite une immersion plus intense, donnant à l'auditeur l'impression d'assister à un concert en direct, dans le confort de son salon. Grâce à la technologie SAM® 2.0 et à la conception Push-Push, HUAWEI Sound produit un son qui projette une puissance et une autorité sans limites, tout en conservant un degré de fidélité sonore étonnant, représentant un nouveau paradigme extraordinaire pour un haut-parleur sans fil.

La technologie Devialet SPACE™, pour un véritable son surround à 360°

Le tout nouveau HUAWEI Sound comprend trois tweeters à plage complète régulièrement espacés (c'est-à-dire à des angles de 120°), complétés par la technologie Devialet SPACETM, capable de remplir une pièce d'un son surround lyrique à 360°, pour une expérience d'écoute en personne qui rappelle celle d'une grande salle de concert.

SPACE™ bouscule la notion traditionnelle selon laquelle le son surround nécessite plusieurs haut-parleurs placés stratégiquement dans la pièce, en séparant le signal d'entrée en son direct, son réfléchi et le bruit ambiant, via un algorithme dédié. Les trois différents haut-parleurs à orientation directionnelle reçoivent alors un signal basé sur l'emplacement de l'auditeur, et créent ensemble des effets sonores surround étonnants à partir d'un seul appareil, transcendant les limites spatiales inhérentes à une pièce.

*Vous devez sélectionner le mode soundstage Devialet SPACE™ dans l'application HUAWEI AI Life pour cette fonction.

En outre, HUAWEI Sound propose quatre effets sonores enrichissants : Soundstage, Vocals, Hi-Fi, et Bass Devialet SPACETM , qui ajoutent de nouvelles saveurs à n'importe quel morceau de musique, des symphonies et arias aux chansons rock ! Ces paramètres sont remarquablement faciles à configurer dans l'application HUAWEI AI Life.

Davantage de moyens de se connecter, avec une transmission audio améliorée

HUAWEI Sound offre également un confort inégalé, en étant équipé d'une gamme variée de capacités de connectivité, y compris Bluetooth (LDAC), UPnP, et des connexions d'entrée aux. de 3,5 mm.

*Le câble d'entrée aux. de 3,5 mm est un achat séparé.

HUAWEI Sound intègre également une fonction révolutionnaire de transfert audio d'un simple clic, grâce à laquelle l'utilisateur peut diriger la lecture audio du téléphone vers le haut-parleur en un clin d'œil, simplement en positionnant le téléphone contre le corps du haut-parleur. La LDAC est également prise en charge, ce qui permet une transmission Bluetooth haute définition jusqu'à 990 kbps (valeur théorique), soit le triple de la transmission Bluetooth standard.

*Le partage audio OneHop n'est pris en charge que sur les téléphones Android fonctionnant sous Android 5.1.1 ou une version ultérieure, avec la fonction NFC activée et l'écran du téléphone allumé. Il n'est actuellement pas pris en charge sur iOS.

Design classique, caractéristique de Devialet

HUAWEI Sound hérite du style haut de gamme du précédent Sound X, avec un revêtement spécial qui lui confère une surface lisse et brillante rappelant celle d'un piano à queue. La partie inférieure du corps est recouverte d'un maillage en tissu brillant, pour une transmission du son libre et facile, ainsi qu'une protection contre les infiltrations de poussière et les éclaboussures. La musique jouée sur HUAWEI Sound a pour effet de transporter l'auditeur sur la scène d'un concert en direct, une expérience intime mais majestueuse.

HUAWEI Sound intègre les prouesses inégalées de Huawei en matière de technologie des communications et les capacités acoustiques de pointe de Devialet, pour offrir une expérience d'écoute aussi évocatrice qu'unique. Sa sortie marque une nouvelle ère pour la Hi-Fi sans fil, dans laquelle la résonance émotionnelle de nos chansons et sons préférés peut être reproduite fidèlement par un haut-parleur Hi-Fi compact et domestique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1315104/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1315103/2.jpg

