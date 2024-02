nubia kondigt zijn uitgebreide wereldwijde expansie officieel aan op MWC24

nubia lanceerde tijdens het evenement verschillende nieuwe producten om tegemoet te komen aan de uiteenlopende vraag van consumenten naar smartphones

nubia Flip 5G, nubia's eerste product in zijn soort, is ontworpen als de eerste flip-smartphone voor jongeren

BARCELONA, Spanje, 28 februari 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, kondigde op de eerste dag van MWC Barcelona 2024 de uitgebreide wereldwijde uitbreiding aan van nubia, het merk dat wereldwijd bekend staat om zijn professionele mobiele fotografiemogelijkheden. Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende vraag van consumenten naar smartphones, lanceerde nubia tijdens het evenement verschillende nieuwe producten. Deze omvatten ZTE's eerste flip-smartphone, nubia Flip 5G, nubia Focus 5G-serie, ontworpen om gebruikers een professionele fotografie-ervaring te bieden, nubia Music, die een allesomvattende muziekervaring biedt, en nubia Neo 2 5G, met geavanceerde game-ervaring voor iedereen. Deze producten worden gedistribueerd in Europa, Latijns-Amerika, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Afrika, om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en verwachtingen van consumenten wereldwijd.

nubia Z60 Ultra: 's Werelds exclusieve vlaggenschip voor fotograferen met een under-display camera

De nubia Z60 Ultra biedt een niet te stoppen beeld dankzij het volledige nubia UDC-scherm en de flexibele camera-technologie achter het scherm. Met de Neovision-fototechnologie levert de nubia Z60 Ultra high-definition beelden met een zeer krachtige volledig op maat gemaakte drievoudige cameramodule, die met complete OIS is uitgerust. Dankzij de uitgebalanceerde gouden brandpuntafstanden en het optische systeem kan het voldoen aan de behoeften van consumenten in verschillende scenario's. Daarnaast wordt de nubia Z60 Ultra aangedreven door de Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 3 chipset, met een batterij van 6.000 mAh en IP68-geclassificeerde stof- en waterbestendigheid, die allemaal bijdragen aan zijn uitgebreide robuuste prestaties. De nubia Z60 Ultra heeft sinds de introductie op wereldwijde e-commerceplatforms al lovende kritieken gekregen. In de toekomst zal dit product geleidelijk aan op de mondiale markt worden gebracht.

nubia Flip 5G: de eerste Flip- smartphone van ZTE

De nubia Flip 5G, ZTE's eerste product in zijn soort, is ontworpen als de eerste flip-smartphone voor jongeren. Consumenten zullen aangenaam verrast zijn door de prijzen en de overvloed aan applicaties die zijn aangepast voor het externe scherm, waaronder de camera-applicatie die met zijn interne en externe dubbele schermen een unieke fotografie- en selfie-ervaring biedt.

Dankzij het flexibele opvouwbare scherm en het zeer sterke scharnier kan de nubia Flip 5G naadloos worden opgevouwen en rimpelloos worden geopend. Het apparaat heeft een 6,9-inch 120Hz ultrahelder flexibel intern scherm en een multifunctioneel extern scherm, waardoor je snel toegang hebt tot verschillende applicaties zonder de telefoon open te klappen. De foto's die je met de 50MP dubbele camera's aan de achterkant maakt, kunnen tegelijkertijd op de twee schermen worden bekeken en bieden een unieke fotografie-ervaring vanuit verschillende hoeken met behulp van de zweefstand voor handsfree selfies. Aangedreven door de Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen1 chipset, gekoppeld aan een 4310 mAh batterij, levert hij robuuste en uitstekende prestaties. De nubia Flip 5G is verkrijgbaar vanaf USD 599,-. (De verkoopprijs kan per markt verschillen, afhankelijk van de specifieke specificaties).

nubia Focus 5G-serie: 108MP innovatieve fotografietechnologie

Om een breder scala aan wereldwijde gebruikers de kans te geven de geavanceerde fotografietechnologie van nubia te ervaren, introduceert nubia de Focus 5G-serie. Deze serie erft het professionele mobiele fotografie-DNA van nubia van de Z-serie, de primeur die bekend staat om zijn opmerkelijke fotografiemogelijkheden tegen betaalbare prijzen. De nubia Focus Pro 5G is geïnspireerd op het klassieke camera-ontwerp en beschikt over de enige dubbele fotografieknoppen ter wereld. Met de schuifknop voor snelkoppelingen kun je de camera met één aanraking activeren, terwijl de opnameknop een ware camera-ervaring biedt voor het maken van foto's.

De nubia Focus 5G-serie is uitgerust met een 108MP dual-camerasysteem van topniveau, aangedreven door de Neovision-technologie voor hoge prestaties en kostenbesparing. De nubia Focus Pro 5G is uitgerust met vijf brandpuntafstanden, terwijl de nubia Focus 5G er vier heeft. De serie beschikt over een indrukwekkende reeks functies die zijn geïntegreerd met het in-censor zoomalgoritme, RAW super nachtmodus, RAW HDR en 4K video, waarmee gebruikers moeiteloos prachtige foto's kunnen maken. Hij heeft een glazen ontwerp aan de achterkant en het prachtige en esthetische uiterlijk doet denken aan klassieke professionele cameralenzen.

De nubia Focus Pro 5G en nubia Focus 5G zijn uitgerust met respectievelijk een 6,72-inch en een 6,6-inch scherm. Beide hebben een 120 Hz verversingssnelheid voor uitzonderlijke visuele effecten en een 5000 mAh grote batterij met AI-energiebesparende technologie. De DTS-audio van hoge kwaliteit zorgt voor zijdezachte audiovisuele game-ervaringen. De gloednieuwe Live Island-functie geeft verschillende aanwijzingen en meldingen weer, wat de interactieve ervaring verbetert. Aangedreven door een octa-core 6nm 5G-chip, met een maximale frequentie van 2,2 GHz, levert de nubia Focus 5G superieure prestaties. Bovendien is de UFS3.1 opslag twee keer de lees/schrijfsnelheid vergeleken met UFS2.2, waardoor de telefoon soepeler werkt. De nubia Focus 5G-serie is verkrijgbaar vanaf USD 199,-. (De verkoopprijs kan per markt verschillen, afhankelijk van de specifieke specificaties).

nubia Neo 2 5G: Een betere gamingtelefoon voor iedereen

De nubia Neo-serie is gepositioneerd als een betere gamingtelefoon voor iedereen. De lancering in 2023 van de eerste generatie nubia Neo in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en Europa, kreeg grote bijval van gameliefhebbers.

Op basis van de eerste generatie is de nubia Neo 2 5G uitgerust met dubbele schoudertriggers voor gaming, die mobiele gamers een ongekende en plezierige ervaring bieden. Met de knoppen kunnen mobiele gamers functies aanpassen aan hun voorkeuren, waardoor de besturingservaring van het gamen aanzienlijk wordt verbeterd. Hij erft de ontwerpgenen van zijn voorganger en creëert consequent een uniek en visueel opvallend bionisch mecha-ontwerp, aangevuld door de achthoekige cameramodule aan de achterkant, die de kenmerken van futuristische technologie en mecha-esthetiek laat zien. Aan de voorkant heeft hij een 6,72-inch 120 Hz-beeldscherm voor een vloeiendere en duidelijkere visuele ervaring. Met een batterij van maar liefst 10000 mAh samen met een vermogen van 66 W voor snel opladen kunnen alle nubia Neo 2 5G-gebruikers de hele dag ononderbroken gamen. De vernieuwde Gaming Space biedt krachtigere en praktischere functies, om gamers een nog handigere game-ervaring te leveren. Daarnaast is de nubia Neo 2 5G uitgerust met dubbele luidsprekers en DTS:X Ultra-audio voor een meeslepende en realistische geluidsomgeving in games. De nubia Neo 2 5G is verkrijgbaar vanaf USD 199,-. (De verkoopprijs kan per markt verschillen, afhankelijk van de specifieke specificaties).

nubia Muziekserie: Een immersieve muziekervaring

De nubia Music-serie heeft een 600% hoger volume dan gemiddelde modellen en is speciaal ontworpen om meer mensen van muziek te laten genieten dankzij de hoogwaardige luidsprekers en het AI-gestuurde algoritme voor extreem volume. De twee 3,5 mm hoofdtelefoonaansluitingen bieden consumenten een immersieve audio-ervaring en vergemakkelijken het delen van muziek. De nubia Music-serie is verkrijgbaar vanaf USD 149,-. (De verkoopprijs kan per markt verschillen, afhankelijk van de specifieke specificaties).

Geïnspireerd door de slogan "Be Yourself" wil nubia een breed scala aan keuzes bieden aan de hand van diverse ontwerpen, functies en ervaringen voor jonge mensen. Bovendien bereidt het merk zich voor op een uitgebreide wereldwijde marktexpansie en is het van plan om vanaf maart 2024 nieuwe producten te lanceren.

Bezoek voor meer informatie de ZTE-stand (3F30, Hal 3, Fira Gran Via) op MWC Barcelona 2024 of ga op onderzoek uit: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

