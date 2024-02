nubia kündigt auf dem MWC24 offiziell seine globale Expansion an

nubia stellte auf der Veranstaltung eine Reihe neuer Produkte vor, um den unterschiedlichen Anforderungen der Verbraucher an Smartphones gerecht zu werden.

Das nubia Flip 5G, das erste Produkt dieser Art von nubia, ist das erste Flip-Smartphone für junge Leute

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen, gab am ersten Tag der MWC Barcelona 2024 die globale Expansion von nubia bekannt, der Marke, die weltweit für ihre professionellen mobilen Fotofunktionen bekannt ist. Um den vielfältigen Anforderungen der Verbraucher/innen an Smartphones gerecht zu werden, stellte nubia während der Veranstaltung eine Vielzahl neuer Produkte vor. Dazu gehören das erste Flip-Smartphone von ZTE, das nubia Flip 5G, die nubia Focus 5G-Serie, für ein professionelles Fotoerlebnis, nubia Music, für ein umfassendes Musikerlebnis, und das nubia Neo 2 5G, das ein fortschrittliches Spielerlebnis für alle bietet. Diese Produkte werden in ganz Europa, Lateinamerika, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika vertrieben, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen der Verbraucher/innen weltweit gerecht zu werden.

nubia Z60 Ultra: das weltweit exklusive Flaggschiff für Under-Display-Kamera-Fotografie

Das nubia Z60 Ultra bietet dank des nubia UDC Vollbildschirms und der flexiblen Under-Display-Kameratechnologie der fünften Generation einen unwiderstehlichen Blick. Mit dem Neovision Fotosystem kann das nubia Z60 Ultra hochauflösende Bilder durch das leistungsstärkste und vollständig angepasste Triple-Kameramodul mit OIS liefern. Die ausgewogenen goldenen Brennweiten und das optische System ermöglichen es, die Bedürfnisse der Verbraucher/innen in verschiedenen Szenarien zu erfüllen. Darüber hinaus ist das nubia Z60Ultra mit dem Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 3 Chipsatz ausgestattet und verfügt über einen 6000 mAh Akku, der gemäß IP68 staub- und wasserdicht ist, was zu einer rundum robusten Leistung beiträgt. Seit seiner Einführung auf globalen E-Commerce-Plattformen hat das nubia Z60 Ultra bereits gute Kritiken erhalten. Das Produkt wird nach und nach auf weiteren Märkten weltweit eingeführt.

nubia Flip 5G: das erste Flip-Smartphone von ZTE

Das nubia Flip 5G ist das erste Flip-Smartphone von ZTE, das sich an junge Leute richtet. Die Verbraucher/innen werden vom Preis und den zahlreichen Anwendungen, die für das externe Display angepasst wurden, angenehm überrascht sein, wie z. B. die Kameraanwendung, die mit dem internen und externen Dual-Display ein einzigartiges Foto- und Selfie-Erlebnis bietet.

Das nubia Flip 5G lässt sich dank des flexiblen Faltbildschirms und des hochfesten Scharniers einfach falten und problemlos öffnen. Das Gerät verfügt über ein hochauflösendes, flexibles 6,9-Zoll-Innendisplay mit 120 Hz und ein multifunktionales Außendisplay, das einen schnellen Zugriff auf verschiedene Anwendungen ermöglicht, ohne dass das Handy geöffnet werden muss. Bilder, die von den 50-MP-Dualkameras auf der Rückseite aufgenommen werden, können gleichzeitig auf beiden Bildschirmen angezeigt werden, was ein einzigartiges Fotoerlebnis ermöglicht. Der Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Chipsatz und der 4310 mAh Akku sorgen für eine robuste und hervorragende Leistung. Das nubia Flip 5G ist schon ab 599 USD erhältlich. (Der Verkaufspreis kann je nach Spezifikation in verschiedenen Märkten variieren).

nubia Focus 5G-Serie: 108 MP Innovative Fototechnologie

Um noch mehr Verbraucher/innen weltweit die Möglichkeit zu geben, die innovative Fototechnologie von nubia zu erleben, stellt nubia die Focus 5G Serie vor. Diese Serie erbt die DNA der professionellen mobilen Fotografie von nubias Flaggschiff, der Z-Serie, die für ihre herausragenden Fotofunktionen bekannt ist, zu einem erschwinglichen Preis. Inspiriert vom klassischen Kameradesign verfügt das nubia Focus Pro 5G über die weltweit einzigen dualen Fototasten. Die Sliding Shortcut-Taste ermöglicht die Aktivierung der Kamera mit nur einem Tastendruck, während die Aufnahmetaste ein kameraähnliches Erlebnis beim Fotografieren bietet.

Die nubia Focus 5G-Serie ist mit einem 108 MP Dual-Kamera-System auf hohem Niveau ausgestattet, das vom Neovision Fotosystem angetrieben wird. Das nubia Focus Pro 5G ist mit 5 Brennweiten ausgestattet, während das nubia Focus 5G über 4 Brennweiten verfügt. Die Serie verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die mit dem Sensor-integrierten Zoom-Algorithmus, dem RAW-Supernacht-Modus, RAW-HDR und 4K-Video integriert sind und es den Verbraucher/innen ermöglichen, mühelos atemberaubende Fotos aufzunehmen. Die Glasrückseite sorgt für ein exquisites und ästhetisches Erscheinungsbild, das an klassische professionelle Kameraobjektive erinnert.

Das nubia Focus Pro 5G und das nubia Focus 5G sind mit einem 6,72 Zoll bzw. 6,6 Zoll großen Display ausgestattet. Beide verfügen über eine Bildwiederholrate von 120 Hz für außergewöhnliche visuelle Effekte, einen 5000 mAh Akku mit AI-Energiespartechnologie und nutzen DTS-Audio in hoher Qualität für ein seidenweiches audiovisuelles Erlebnis und Gaming. Die brandneue Live Island-Funktion zeigt verschiedene Informationen und Benachrichtigungen an, um das interaktive Erlebnis zu verbessern. Das nubia Focus 5G wird von einem 6nm 5G Octa-Core-Chip mit einer maximalen Frequenz von 2,2 GHz angetrieben und bietet eine hervorragende Leistung. Darüber hinaus bietet sein UFS3.1-Speicher die doppelte Lese- und Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu UFS2.2 und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb des Handys. Die nubia Focus 5G-Serie ist schon ab 199 USD erhältlich. (Der Verkaufspreis kann je nach Spezifikation in verschiedenen Märkten variieren).

nubia Neo 2 5G: Ein besseres Gaming-Handy für alle

Die nubia Neo-Serie soll ein besseres Gaming-Handy für alle sein. Im Jahr 2023 wurde die erste Generation des nubia Neo in Südostasien, dem Mittleren Osten und Europa eingeführt und von Gaming-Fans begeistert aufgenommen.

Basierend auf der ersten Generation ist das nubia Neo 2 5G mit zwei Gaming-Schultertasten ausgestattet, die mobilen Gamern ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis bieten. Die Tasten ermöglichen es, die Funktionen an ihre Vorlieben anzupassen, was das Spielerlebnis deutlich verbessert. Das Design greift die Vorzüge des Vorgängers auf und schafft ein einzigartiges und visuell auffälliges bionisches Mecha-Design, das durch das achteckige Kameramodul auf der Rückseite ergänzt wird und die Attribute futuristischer Technologie und Mecha-Ästhetik unterstreicht. Auf der Vorderseite sorgt ein 6,72-Zoll-Display mit 120 Hz für ein flüssigeres und klareres Seherlebnis. Mit seinem großen 6000 mAh-Akku und der 33 W-Schnellladefunktion ermöglicht das nubia Neo 2 5G allen Gamern, den ganzen Tag ununterbrochen zu spielen. Der neue, verbesserte Gaming Space bietet noch leistungsstärkere und praktischere Funktionen, die den Gamern ein komfortables Spielerlebnis ermöglichen. Darüber hinaus ist das nubia Neo 2 5G mit zwei Lautsprechern und DTS:X Ultra Audio ausgestattet, um eine realistische Soundumgebung im Spiel zu schaffen. Das nubia Neo 2 5G ist schon ab 199 USD erhältlich. (Der Verkaufspreis kann je nach Spezifikation in verschiedenen Märkten variieren).

nubia Music Series: Für ein intensives Musikerlebnis

nubia Music-Serie verfügt über eine 600% höhere Lautstärke als durchschnittliche Modelle, die speziell entwickelt wurde, um mehr Menschen in den Genuss von Musik zu bringen – dank der hochwertigen Lautsprecher und dem KI-gesteuerten Algorithmus für extreme Lautstärke. Die beiden 3,5-mm-Kopfhöreranschlüsse sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis und erleichtern das Teilen von Musik. nubia Music Serie ist schon ab 149 USD erhältlich. (Der Verkaufspreis kann je nach Spezifikation in verschiedenen Märkten variieren).

Mit dem Slogan „Be Yourself" möchte nubia jungen Menschen eine große Auswahl an verschiedenen Designs, Funktionen und Erlebnissen bieten. Darüber hinaus bereitet sich die Marke auf eine globale Marktexpansion vor und plant die Einführung neuer Produkte ab März 2024.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem MWC Barcelona 2024 oder informieren Sie sich hier: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

