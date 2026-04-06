Nuevo tren Daily Pacific Surfliner conecta Los Ángeles y San Luis Obispo

La Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN, la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara y la Comisión de Transporte del Condado de Ventura están colaborando para expandir el servicio y mejorar la movilidad regional a partir del lunes 4 de mayo de 2026.

ORANGE, California, 6 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN, en asociación con la Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC) y la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG), anunció hoy el lanzamiento de un nuevo viaje diario de ida y vuelta de Pacific Surfliner entre Los Ángeles y San Luis Obispo, ampliando las opciones de viaje y de cercanías para los pasajeros a lo largo de la costa central de California.

A partir del 4 de mayo de 2026, un nuevo viaje diario de ida y vuelta ampliará el servicio entre Los Ángeles y San Luis Obispo, mejorando la conectividad regional y proporcionando opciones de viaje adicionales para los viajeros diarios y de placer.

La expansión del servicio, que comienza el 4 de mayo de 2026, aumenta las frecuencias de Pacific Surfliner a seis viajes diarios a Goleta y tres viajes diarios a San Luis Obispo, mejorando la flexibilidad de los viajeros de lunes a viernes y la conectividad regional entre Los Ángeles, el condado de Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

El viaje de ida y vuelta adicional mejora la disponibilidad de horarios durante los períodos pico de las horas pico entre semana, al tiempo que ofrece a los usuarios una alternativa cómoda a la conducción.

"La expansión Pacific Surfliner ayuda a fortalecer la movilidad regional y ofrece a los viajeros opciones más convenientes a lo largo de la costa central", dijo Jason Jewell, director general de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN. "Este nuevo viaje de ida y vuelta mejora la conectividad en todo el corredor y ofrece a los pasajeros una alternativa cómoda a la conducción".

Para los residentes y viajeros del Condado de Ventura, el servicio ampliado brinda flexibilidad de viaje adicional entre el Condado de Ventura y los destinos en todo el corredor.

"Este nuevo viaje de ida y vuelta fortalece la conexión del condado de Ventura con la red ferroviaria más amplia del sur de California", dijo Martin Erickson, director ejecutivo de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura. "Al ofrecer más opciones de viaje durante los períodos de mayor actividad entre semana, estamos facilitando que los residentes y los trabajadores se desplacen por toda la región".

Los líderes del Condado de Santa Bárbara también destacaron cómo el servicio ampliado demuestra la inversión en transporte regional y cumple con la Medida A aprobada por los votantes, un impuesto a las ventas de medio centavo para el transporte en el Condado de Santa Bárbara.

"Más servicio ferroviario significa más flexibilidad en la forma en que las personas se desplazan por nuestra región", dijo Marjie KIRN, directora ejecutiva de SBCAG. "Con el apoyo de la Medida A, estamos cumpliendo con lo que los votantes pidieron: más opciones para desplazarse, ir a la escuela y viajar todos los días".

SBCAG organizará un evento del foro de empleadores el 22 de abril de 2026 en el Hilton Garden Inn en Goleta e informará a los empleadores locales sobre cómo promover empleos y opciones de desplazamiento en el área.

El servicio Pacific Surfliner opera a lo largo de un corredor costero de 351 millas que conecta el condado de San Diego, el condado de Orange, Los Ángeles, el condado de Ventura, el condado de Santa Bárbara y el condado de San Luis Obispo. El servicio ofrece comodidades como asientos cómodos, tomacorrientes y vistas panorámicas de la costa. Tal vez el servicio más apreciado, el wifi gratuito a bordo, ofrece a los pasajeros la oportunidad de trabajar o estudiar mientras se dirigen a la oficina o a la clase, lo que maximiza el tiempo de viaje.

Con el nuevo viaje de ida y vuelta, los viajeros se beneficiarán de las opciones de horarios ampliados para una variedad de viajes, incluidos los desplazamientos entre semana, los viajes de negocios, los viajes universitarios y los viajes de placer a lo largo de la costa de California.

Los usuarios pueden ver los horarios actualizados y planificar sus viajes en www.pacificsurfliner.com/goSLO

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones en el trayecto. Esta es la segunda ruta ferroviaria de pasajeros interurbana financiada por el estado más concurrida en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visita pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles, San Diego, San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos que supervisa la gestión del servicio Amtrak Pacific Surfliner. La Agencia está formada por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del corredor ferroviario LOSSAN de 351 millas, y se esfuerza por mejorar el número de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad en toda zona de cobertura. La Autoridad de Transporte del Condado de Orange proporciona todo el apoyo administrativo necesario para la Agencia LOSSAN y su junta directiva. Para más información, visite el sitio web de LOSSAN.

Acerca de la Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG)

La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara sirve como la agencia regional de planificación del transporte para el Condado de Santa Bárbara, coordinando la planificación del transporte, la financiación y los programas que apoyan la movilidad, la vitalidad económica y la sostenibilidad ambiental. Obtenga más información en sbcag.org

Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC)

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia de planificación de transporte regional comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del programa está disponible en goventura.org.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jason Jewell, LOSSAN Agency

[email protected]

Lauren Bianchi Klemann, Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara

[email protected]

Darrin Peschka, Comisión de Transporte del Condado de Ventura

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2950008/Amtrak_NB_Surfliner_Arriving_Santa_Barbara_Station.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2366709/5900393/LOSSAN_AGENCY.jpg

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner