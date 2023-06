NUNA BABY E UBER ANUNCIAM PARCERIA PARA A UBER CAR SEAT COM A NUNA

Os pais e cuidadores em cidades selecionadas agora podem solicitar viagens de Uber com o Nuna Baby RAVA

SEATTLE, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Nuna Baby, líder mundial em equipamentos para bebês de primeira linha, fez parceria com a Uber para a Uber Car Seat, oferecendo aos pais e cuidadores a opção de solicitar uma carona com um assento de carro Nuna pela primeira vez. O piloto será lançado pela primeira vez em Nova Iorque e Los Angeles, com planos de expandir para outras cidades em breve. Com o Uber Car Seat, pais e cuidadores podem reservar um carona de Uber, completo com um assento de carro Nuna RAVA. Este conveniente recurso elimina a necessidade, para pais e cuidadores, de trazer seu próprio assento de carro, tornando as viagens simples e sem preocupações.

"Vi os inúmeros papéis que as mães assumem diariamente. Eles são heroínas modernas com mais responsabilidades do que deveriam ter", disse Austin Hodges, diretor global de marketing da Nuna Baby. "Na Nuna, reconhecemos isso e nos esforçamos para criar produtos que possam oferecer às mães, pais e cuidadores a flexibilidade que precisam para viver livremente, tendo uma coisa a menos com a qual se preocupar. É por isso que criamos produtos como o PIPA Urbn, o que permite uma transição tranquila de um carrinho de bebê para um assento de carro. Esta parceria com a Uber é um exemplo desse compromisso, a mesma missão de ajudar famílias e mães a alcançar o impossível. Juntos, podemos dar aos pais a tranquilidade que merecem, ao mesmo tempo em que lhes damos a liberdade de viver a vida ao máximo com seus filhos", disse Hodges.

"Estamos muito felizes em nos unir à Nuna para oferecer aos passageiros da Uber uma maneira fácil de levar seus filhos pela cidade", disse Molly Spychalski, chefe de marketing global de parceria de marcas da Uber. "Como a Nuna é líder do setor e a RAVA é uma cadeirinha conversível e de fácil instalação, eles são o parceiro ideal para dar vida a este produto. Os passageiros da Uber em cidades selecionadas agora poderão conhecer os produtos da Nuna no mundo real."

"Trabalhamos diligentemente com a Uber para levar as cadeirinhas Nuna RAVA para passeios nas principais cidades", disse Esther Saint, diretora de marketing comercial da Nuna Baby. "Nossa colaboração com a Uber reflete a missão da Nuna de ajudar a família em constante mudança, com viagens de carro sem estresse, facilitando muito o crescimento do seu pequeno".

A RAVA conversível incluída em seu Car Seat ride é ideal para pais que buscam transporte para seus filhos. Ela é equipada com uma estrutura totalmente em aço, material natural resistente à chama e possui opções ajustáveis para posições traseiras e voltadas para a frente, espaço para as pernas e ajustes sem complicações, as tornando incrivelmente fáceis de usar. A RAVA acomoda crianças de 2 a 29 kg, do nascimento até os 6 anos de idade.

Para passageiros que viajam com seu próprio assento de carro, a Nuna oferece uma solução conveniente para passageiros Uber que trazem seus próprios assentos de carro com o PIPA Urbn. Este assento de carro inovador foi projetado com um assento infantil sem base e removível, simples de instalar e compatível com o 99% dos veículos utilizados na plataforma Uber. Para solicitar uma viagem Uber com um assento de carro Nuna RAVA, os passageiros em cidades selecionadas podem colocar seus locais de encontro e destino no aplicativo Uber, selecionar a opção de assento do carro e confirmar sua viagem.

Sobre a NUNA BABY

A Nuna, a marca global com raízes holandesas, tem se concentrado na criação de equipamentos inteligentes, úteis e ousados para bebês desde 2007. As experiências de primeira viagem na paternidade mostram que a praticidade e a beleza são o equilíbrio perfeito quando se trata de soluções inteligentes da Nuna, abrangendo as categorias de assento de carro, carrinho de bebê e em casa. Inspirada nas linhas limpas e na engenhosidade do design holandês, a coleção é tão fácil, segura e flexível quanto os pais novos precisam. Com design atencioso presente em todos os detalhes, a Nuna projeta em torno de sua vida. Saiba mais em https://www.nuna.eu/usa/.

Sobre a UBER

A missão da UBER é criar oportunidades através do movimento. Começamos em 2010 visando resolver um problema simples: como ter acesso a uma carona com o toque de um botão? Mais de 36 bilhões de viagens depois, estamos construindo produtos para aproximar as pessoas de onde elas querem estar. Ao mudar a maneira das pessoas, os alimentos e as coisas se movimentarem pelas cidades, a Uber é uma plataforma que abre o mundo a novas possibilidades.

FONTE Nuna Baby

