NUNA BABY ET UBER ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR LE SIÈGE AUTO UBER AVEC NUNA

SEATTLE, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nuna Baby , leader mondial des meilleurs équipements pour bébés, s'est associé à Uber pour mettre en place le siège auto Uber, offrant aux parents et aux aidants la possibilité de commander un siège auto de Nuna pour la première fois. Le projet pilote sera lancé pour la première fois à New York et à Los Angeles et devrait bientôt s'étendre à d'autres villes. Avec le siège auto Uber, les parents et les aidants peuvent commander une course Uber avec un siège auto Nuna RAVA . Cette fonctionnalité pratique évite aux parents et aux aidants de devoir apporter leur propre siège auto, ce qui simplifie les déplacements.

« J'ai vu les innombrables tâches que les mamans ont à accomplir chaque jour. Ce sont des superhéroïnes de l'ère moderne qui ont plus de responsabilités qu'on ne devrait pouvoir en assumer, a déclaré Austin Hodges, responsable mondial du marketing chez Nuna Baby. Chez Nuna, nous reconnaissons cela et nous nous efforçons de créer des produits qui peuvent donner aux mamans, aux parents et aux aidants la souplesse dont ils ont besoin pour vivre librement et réduire leurs soucis. C'est pourquoi nous avons créé des produits tels que la coque PIPA Urbn, qui permet une transition en douceur d'une poussette vers un siège auto. Ce partenariat avec Uber est un exemple de cet engagement, et répond à la même mission d'aider les familles et les mamans à réaliser l'impossible. Ensemble, nous pouvons donner aux parents la tranquillité d'esprit qu'ils méritent tout en leur donnant la liberté de vivre pleinement avec leurs enfants », a ajouté Austin Hodges.

« Nous sommes ravis de nous associer à Nuna pour offrir aux clients Uber un moyen facile de transporter leurs petits en ville, a déclaré Molly Spychalski, responsable mondiale du marketing de partenariat de marque chez Uber. Nuna étant un leader de l'industrie, et le RAVA un siège auto convertible et facile à installer, ils sont un partenaire idéal pour donner vie à ce produit. Les clients Uber dans certaines villes pourront désormais profiter des produits de Nuna dans le monde réel. »

« Nous avons assidument travaillé avec Uber pour offrir des sièges auto RAVA de Nuna dans des villes clés, a déclaré Esther Saint, directrice du marketing commercial chez Nuna Baby. Notre collaboration avec Uber reflète la mission de Nuna d'aider la famille en constante évolution en leur permettant de profiter de trajets en voiture sans stress qui simplifient votre vie avec vos petits. »

Le RAVA convertible inclus dans votre siège auto est idéal pour les parents qui cherchent à transporter leurs enfants. Il est équipé d'un cadre entièrement en acier, d'un matériau naturel résistant aux flammes et d'options réglables pour les positions face à la route et dos à la route qui offrent suffisamment d'espace pour les jambes et qui sont ajustables facilement, ce qui le rend très simple à utiliser. Le RAVA peut accueillir des enfants de 2,2 à 29 kg environ ; ce qui correspond à une tranche d'âge de la naissance à 6 ans en moyenne.

Pour les clients voyageant avec leur propre siège auto, Nuna fournit la coque PIPA Urbn, une solution pratique pour les clients Uber qui apportent leurs propres sièges auto. Ce siège d'auto innovant est conçu avec un siège d'enfant sans base et amovible, simple à installer et compatible avec 99 % des véhicules utilisés sur la plateforme Uber. Pour commander une course Uber avec un siège auto RAVA de Nuna, il suffit pour les clients de certaines villes d'insérer leur lieu de prise en charge et leur destination dans l'application Uber, de sélectionner l'option siège auto et de confirmer leur course.

À PROPOS DE NUNA BABY

Nuna, la marque mondiale aux racines néerlandaises, se concentre sur la création d'équipements pour bébé intelligents, utiles et audacieux depuis 2007. Notre expérience directe de la parentalité nous a appris que le pragmatisme et la beauté forment un parfait équilibre qui qualifie bien les solutions intelligentes de Nuna, qui vont des sièges auto aux poussettes en passant par les équipements pour la maison. Inspirée par les lignes épurées et l'ingéniosité du design hollandais, la collection est aussi facile, sûre et flexible que les nouveaux parents en ont besoin. Avec un design réfléchi dans tous les détails, Nuna conçoit pour s'adapter à votre vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.nuna.eu/usa/ .

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Nous avons commencé en 2010 pour résoudre un problème simple : comment avoir accès à une course en un simple clic ? Plus de 36 milliards de courses plus tard, nous construisons des produits visant à rapprocher les personnes de là où elles veulent se rendre. En changeant la façon dont les personnes, la nourriture et les choses circulent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

