Ny forskning fra PSI har identifisert 7 moderne kompetanser som vil definere suksess på arbeidsplassen for det neste tiåret

GLENDALE, California, 20. mai 2021 /PRNewswire/ -- PSI lanserte en studie i dag som angir de viktigste ferdighetene som trengs for å lykkes på arbeid i fremtiden. I følge PSI vil kompetansene som har blitt verdsatt mest det siste tiåret sannsynligvis bli erstattet med et nytt sett med ferdigheter, takket være endringer på arbeidsplassen på grunn av pandemien, digital transformasjon m.m. Ved å bruke data fra 10 000+ 360-graders tilbakemeldingsvurderinger fra sine globale kunder i en rekke roller, bedriftsstørrelser og bransjer, har PSI identifisert de syv viktigste kompetansene i det siste tiåret.

For å forutsi de nye nøkkelkompetansene som er nødvendige i den omformede arbeidsverdenen, analyserte PSI nye fokusfelt sett i praksis i løpet av det siste året, sammen med ytterligere forskning om fremtidens arbeid, for eksempel Verdens økonomiske forums rapport "Fremtidens arbeid" om ferdigheter.

Disse nye kompetansene viser til fleksibiliteten i hvordan vi tenker, utnytter digitalisering, kommuniserer med andre og håndterer vårt eget velvære. Vektlegging av myke ferdigheter kombinert med evnen til å tilpasse seg til endringer og omfavne mangfold er ekstremt viktige på den moderne arbeidsplassen, og PSI forventer at de vil ha en enorm innvirkning på suksess på fremtidens arbeid. Sammen danner de et robust grunnlag som skal hjelpe mennesker å tilpasse seg til endring, tvetydighet og kompleksitet, slik at de kan gå fra å overleve til å blomstre på jobben. De sju nøkkelkompetansene er:

Kritisk tenking

Læringsevne

Digital fingerferdighet

Relasjonsbygging

Omfavnelse av mangfold

Motstandsdyktighet

Orientering i endringer

Kompetansene tåler tidstesten når det gjelder måling av ytelse på jobben fordi de vurderer og peker på faktisk atferd som kan måles og utvikles. Med flere tiår med forskning på arbeidsatferd og ytelse forstår psykologene og atferdsforskerne ved PSI konstellasjonen av arbeidskompetansene som kan tilrettelegge forholdene for suksess på jobben.

"Dagens arbeidsverden er i stadig endring, og dette skaper en betydelig utfordring for organisasjoner når de skal ansette og forvalte sin viktigste ressurs: sine mennesker," sa Dan Hughes, direktør for internasjonal forskning og utvikling ved PSI.

"Kompetansene fortsetter å gi en enkel, klar og observerbar måte å bestemme hvordan "bra" ser ut i jobbsammenheng og måle ytelsen. Målet vårt er å hjelpe organisasjoner å forstå hvilke kompetanser som er viktige å fokusere på på den post-pandemiske arbeidsplassen, slik at de kunne se etter disse ferdighetene i morgendagens arbeidskraft."

Utgivelsen av rapporten vil si lansering av nye ressurser og målrettede løsninger fra PSI, med fokus på å hjelpe organisasjoner og mennesker med å tilpasse seg til den omformede arbeidsverdenen. Mer informasjon er tilgjengelig her .

Om PSI:

Vi er talenteksperter. Vi er psykologer, dataforskere og HR-konsulenter som monitorer, velger, utvikler og engasjerer talent over hele verden. Med psykologi som hjertesak og teknologi innen fingertuppene, gjør vi deg i stand til å ta datadrevne beslutninger om mannskapet. Vi leverer over 30 millioner vurderinger på mer enn 50 språk årlig og forbedrer arbeidet overalt og hvor som helst. Lås opp talentpotensialet. Realiser ambisjonen din.

