Ny forskning fra PSI identificerer 7 moderne kompetencer, som definerer succes på arbejdspladsen i det næste årti

Forskning viser, at nøglekompetencerne for succes helt har forandret sig i et arbejdsliv, der er blevet vendt på hovedet

GLENDALE, Calif., 20. maj, 2021 /PRNewswire/ -- PSI har offentliggjort et studie i dag, der identificerer de vigtigste kompetencer, som er nødvendige for at opnå succes i fremtidens arbejdsliv. Ifølge PSI er det sandsynligt, at de kompetencer, som er blevet vurderet højest i løbet af det sidste årti, bliver overhalet af nye kompetencer takket være forandringer i arbejdspladserne efter pandemien, digital transformation og andet. Baseret på data fra flere end 10.000 360-graders vurderinger fra dets globale kunder i mange forskellige roller, virksomhedsstørrelser og brancher har PSI identificeret de syv vigtigste kompetencer i det sidste årti.

For at forudsige de nye nøglekompetencer, som er nødvendige i et arbejdsliv, der er vendt på hovedet, har PSI analyseret nye temaer set i praksis i løbet af det sidste år sammen med andre undersøgelser af fremtiden for arbejdslivet, herunder World Economic Forums rapport om fremtidens arbejdskompetencer.

Disse nye kompetencer lægger vægt på fleksibilitet i måden at tænke på, byder digitalisering velkommen og styrer vores egen velvære. Fokus på bløde kompetencer sammen med en evne til at tilpasse sig forandring og omfavne forskellighed er ekstremt vigtige på den moderne arbejdsplads, og PSI forventer, at de vil få stor indflydelse på succes i fremtidens arbejdsliv. Sammen giver de et solidt grundlag for ansatte at tilpasse sig forandringer, flertydighed og kompleksitet på, hvilket kan gøre muligt for de ansatte at gå fra at overleve til at trives på arbejdspladsen. De syv nøglekompetencer er:

Kritisk tænkning

Fleksibilitet i indlæring

Digital fingerfærdighed

Bygge relationer

Omfavne diversitet

Robusthed

Orientering mod forandring

Kompetencer modstår tidens tand i forhold til at måle resultater på arbejdet, fordi de vurderer og peger på faktiske adfærdsmønstre, som kan måles og udvikles. Med årtiers forskning i adfærd og resultater i arbejdslivet forstår PSI's psykologer og adfærdsforskere den sammensætning af arbejdskompetencer, som kan føre til succes i jobbet.

"Dagens arbejdsliv er under kontinuerlig forandring, og det udgør en alvorlig udfordring for organisationer, når de ansætter og forvalter deres vigtigste ressource: deres ansatte," siger Dan Hughes, chef for international forskning og udvikling hos PSI.

"Kompetencer er fortsat en enkel, klar og observerbar måde at fastslå, hvad der er 'godt' ved udførelsen af et job og måle resultaterne. Vores mål er at hjælpe organisationerne med at forstå, hvilke kompetencer der er vigtige at fokusere mod på arbejdspladserne i verden efter pandemien, så de kan være på udkig efter disse kompetencer blandt morgendagens ansatte."

Offentliggørelsen af denne rapport markerer lanceringen af nye ressourcer og målrettede løsninger fra PSI, der fokuserer på at hjælpe organisationer og ansatte med en vellykket tilpasning i forhold til et arbejdsliv, der er blevet sat på hovedet. Flere oplysninger findes her.

Om PSI:

Vi er eksperter i talent. Vi er psykologer, datavidenskabsfolk og HR-konsulenter, som screener, udvælger, udvikler og engagerer talent over hele verden. Med psykologi i hjertet og teknologi i fingrene gør vi jer i stand til at foretage afgørelser om mennesker baseret på data. Vi leverer mere end 30 millioner vurderinger på flere end 50 sprog og er med til at forbedre arbejdet overalt. Sæt talentpotentialet frit. Opnå dine ambitioner.

