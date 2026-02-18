NYC Disinfection Services lanza una división de reubicación residencial centrada en el desarrollo de la fuerza laboral y las asociaciones MWBE

WHITESTONE, Nueva York, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- NYC Disinfection Services, Inc., empresa certificada por el estado y la ciudad de Nueva York como Women-Owned Business Enterprise (Empresa propiedad de mujeres, WBE), ha lanzado oficialmente una división dedicada a la reubicación residencial que apoya proyectos de modernización de viviendas y mejora de capital a gran escala en toda la ciudad de Nueva York.

La división recién creada ofrece servicios estructurados de embalaje, mudanzas, coordinación logística y apoyo para reubicaciones temporales, diseñados para ayudar a los residentes durante las renovaciones y mejoras de infraestructura. La ampliación refuerza el modelo de servicio integrado de la empresa, que incluye servicios de limpieza, apoyo a la construcción, limpieza medioambiental y operaciones de centros que cumplen con la normativa.

Desde su constitución en abril de 2020, NYC Disinfection Services se ha convertido en un contratista enfocado en el sector público que opera en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, con experiencia adicional en grandes áreas metropolitanas como Boston, Chicago, Nueva Jersey y la región de Washington, D.C. La empresa cuenta con una plantilla de entre 30 y 40 empleados y continúa su ampliación estratégica en el mercado de la ciudad de Nueva York.

Como parte de la implementación de la división de reubicación, NYC Disinfection Services busca activamente asociarse con Minority- and Women-Owned Business Enterprises (Empresas propiedad de minorías y mujeres, MWBE) y contratar a personas elegibles según la Sección 3 para oportunidades de empleo. La estrategia de personal de la empresa prioriza el cumplimiento normativo, las operaciones estructuradas y la participación económica local en consonancia con los objetivos de contratación del sector público.

"Nuestra expansión hacia los servicios de reubicación residencial refleja nuestro compromiso con la excelencia operativa y el crecimiento responsable", afirmó Alicia Halpin, presidenta y fundadora de NYC Disinfection Services, Inc. "Seguimos centrados en la ejecución orientada a los sistemas, la supervisión del cumplimiento normativo y la creación de oportunidades significativas de empleo y subcontratación dentro de las comunidades en las que prestamos servicio".

NYC Disinfection Services opera bajo el estricto cumplimiento de las normas laborales federales, estatales y municipales aplicables, incluidos los requisitos vigentes en materia de salarios y participación de la fuerza laboral. La empresa continúa ampliando sus capacidades autorizadas, incluida la ampliación a servicios de cerrajería y otras disciplinas de apoyo a la construcción.

Acerca de NYC Disinfection Services, Inc.

NYC Disinfection Services, Inc. es una empresa certificada como Women-Owned Business Enterprise (WBE) con sede en Whitestone, Nueva York. La empresa ofrece servicios de limpieza, apoyo a la construcción, limpieza medioambiental, servicios de reubicación residencial y operaciones de instalaciones del sector público en toda la ciudad de Nueva York. La empresa hace énfasis en los sistemas orientados al cumplimiento normativo, el desarrollo de la fuerza laboral y la logística operativa integrada para clientes municipales e institucionales.

Contacto para los medios:

NYC Disinfection Services, Inc.

(347)326-1907

[email protected]

NYCDisinfection.com

FUENTE NYC Disinfection Services, Inc.