O festival secreto está de volta em uma das ilhas mais bonitas do mundo e ninguém vai querer perder

Uma seleção surpresa de atrações musicais, alta gastronomia, compromisso com o meio ambiente e a melhor cerveja se reunirão em uma nova edição da SON Estrella Galicia Posidonia, que será assistida por apenas 300 pessoas sortudas, de 7 a 9 de outubro, na Formentera

CORUÑA, Espanha, 29 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Todos os anos, há seis anos, o verão termina com a celebração de um festival secreto que acontece no meio do Mediterrâneo. Trata-se da SON Estrella Galicia Posidonia, uma experiência que vai além da música e que permite que apenas 300 pessoas de sorte passem um fim de semana dos sonhos em uma das ilhas mais bonitas do mundo, a Formentera. É um evento exclusivo que pode ser curtido de 7 a 9 de outubro entre suas praias, pores do sol e paisagens inusitadas.

SON Estrella Galicia Posidonia

SON Estrella Galicia Posidonia não é apenas um festival, não é apenas música e cerveja, não são apenas três dias de festividades: é tudo isso e muito mais.

É uma seleção surpresa de atrações musicais com curadoria da Sinsal, que combina novos talentos com artistas reconhecidos em formatos exclusivos. É uma proposta gastronômica liderada por dois chefs de renome com várias estrelas Michelin, Diego Guerrero e Pepe Solla, que conceberam uma experiência em colaboração com estabelecimentos locais para unir tradições do Atlântico e do Mediterrâneo. Também é uma celebração constante da cultura da cerveja com degustações e passeios informativos.

E, envolvendo todo o exposto acima, também é um compromisso de gerar impacto positivo em um evento com emissões zero que defende a descarbonização, a economia circular, a proteção dos ecossistemas, a mobilidade sustentável e a conscientização.

Todos esses elementos se unem como um tributo a uma das ilhas mais paradisíacas do mundo, a Formentera, a grande protagonista que é explorada por meio de roteiros e atividades para se descobrir todo seu potencial.

Como nas edições anteriores, a SON Estrella Galicia Posidonia será reservada para que apenas 300 pessoas se integrem com o meio ambiente de forma respeitosa e o preservem. Um dos principais objetivos do evento desde o início é proteger a Posidonia oceanica, a planta responsável pelo espetacular azul de suas águas, por meio do apoio ao Save Posidonia Project.

SON Estrella Galicia Posidonia está de volta.

https://estrellagalicia.es/son/festivales/posidonia/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1908692/Estrella_Galicia.jpg

FONTE Estrella Galicia

SOURCE Estrella Galicia