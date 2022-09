Vuelve el festival secreto en una de las islas más bellas del mundo que nadie se quiere perder

Un cartel musical sorpresa, alta gastronomía, compromiso con el medioambiente y la mejor cerveza se fusionarán en una nueva edición de SON Estrella Galicia Posidonia a la que asistirán solo 300 afortunados del 7 al 9 de octubre en Formentera

CORUÑA, España, 29 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Cada año desde hace 6 años, el verano llega a su fin con la celebración de un festival secreto que tiene lugar en mitad del Mediterráneo. Se trata de SON Estrella Galicia Posidonia, una experiencia que va más allá de la música y en la que solo 300 afortunados viven un fin de semana de ensueño en una de las islas más bellas del mundo, Formentera. Se trata de un encuentro exclusivo que se podrá vivir del 7 al 9 de octubre entre sus playas, atardeceres y escenarios insospechados.

SON Estrella Galicia Posidonia no es solo un festival, no es solo música y cerveza, no son solo tres días de fiesta: es todo eso y mucho más.

Es un cartel musical secreto comisariado por Sinsal que combina nuevos talentos con artistas reconocidos en formatos exclusivos. Es una propuesta gastronómica liderada por dos reconocidos chefs con varias Estrellas Michelín, como es el caso de Diego Guerrero y Pepe Solla, que han diseñado una experiencia en colaboración con establecimientos locales para unir las tradiciones atlántica y mediterránea. Es también una celebración constante de la cultura de cerveza con catas y recorridos divulgativos

Y, abrazando todo lo anterior, es un compromiso por generar impacto positivo en un evento cero emisiones que apuesta por la descarbonización, la economía circular, la protección de los ecosistemas, la movilidad sostenible y la concienciación.

Todos estos elementos se fusionan en un homenaje a una de las islas más paradisíacas del mundo, Formentera, la gran protagonista que se explora a través de rutas y actividades con las que descubrir todo su potencial.

Como en ediciones anteriores, SON Estrella Galicia Posidonia estará reservado únicamente a 300 personas para integrarse con el entorno de forma respetuosa y preservarlo. Uno de los grandes objetivos de la cita desde sus inicios consiste en proteger a la posidonia oceánica, planta responsable del espectacular azul de sus aguas, a través del apoyo de la iniciativa Save Posidonia Project.

