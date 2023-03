O renomado artista francês JR revela sua primeira obra de arte monumental na Ásia "GIANTS", intitulada "GIANTS: Rising Up", no Harbour City Shopping Mall, durante o Hong Kong Art Month

HONG KONG, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Harbour City, o maior shopping center de Hong Kong, convidou o renomado artista francês JR para criar sua primeira obra de arte "GIANTS" na Ásia, intitulada "GIANTS: Rising Up", de 13 de março a 23 de abril de 2023 no Ocean Terminal Deck. A gigantesca obra de arte retrata uma saltadora exuberante flutuando no ar ao lado do icônico Victoria Harbour de Hong Kong, com o corpo graciosamente curvado e a cabeça voltada para o fabuloso horizonte.

A instalação de arte pública "GIANTS: Rising Up" no shopping center Harbour City retrata um gigantesco saltador flutuando no ar próximo ao icônico porto Victoria Harbour de Hong Kong O artista JR adicionou um toque especial de Hong Kong a esta obra de arte, combinando pela primeira vez a estrutura arquitetônica tradicional de andaime de bambu. Esta instalação de 12 metros de altura e 12 metros de largura interage de forma inteligente com o entorno. O atleta de salto em altura parece ter pulado do chão e estar gostando da sensação de queda livre.

O famoso artista JR, que acumula mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, retorna a Hong Kong com sua imponente obra de arte após sua última visita há dez anos. Essa obra de 12 metros de altura por 12 metros de largura interage com o ambiente de forma inteligente. O atleta de salto em altura parece pular do chão e adorar a sensação de queda livre. Esse gesto esportivo, segundo JR, "é um convite para decolar, para alcançar mais, em referência à obra 'GIANTS' nas Olimpíadas do Rio em 2016", que retratou três atletas anônimos com seus gestos perfeitos em toda a cidade, aclamados pelo público.

A imensa obra é feita a partir da análise dos icônicos retratos em preto e branco no intrincado arranjo de andaimes. JR adiciona especialmente um toque de Hong Kong a essa obra de arte, fundindo o artesanato arquitetônico tradicional - andaimes de bambu pela primeira vez, em vez de depender apenas de andaimes de metal.

JR é famoso por sua enorme obra em preto e branco em exibição de sua profunda arte de ilusão de ótica e instalações fotográficas em espaços públicos para envolver a comunidade. Suas obras já foram exibidas em mais de 40 cidades com mais de 80 exposições impressionantes, incluindo o Museu do Louvre em Paris, o Palácio Farnésio em Roma, a Pirâmide de Khafre em Gizé, e assim por diante.

