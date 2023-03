De bekende Franse kunstenaar JR onthult zijn eerste monumentale kunstwerk in Azië, getiteld "GIANTS: Rising Up", in Harbour City Shopping Mall, tijdens Hong Kong Arts Month

HONGKONG, 15 maart 2023 /PRNewswire/ -- Harbour City, het grootste winkelcentrum van Hongkong, heeft de bekende Franse kunstenaar JR uitgenodigd om zijn eerste "GIANTS"-kunstwerk in Azië te maken, getiteld "GIANTS: Rising Up", van 13 maart tot 23 april 2023 in Ocean Terminal Deck. De gigantische kunstinstallatie stelt een meer dan levensgrote hoogspringer voor die door de lucht zweeft naast de iconische Victoria Harbour van Hongkong, met haar lichaam sierlijk gebogen en haar hoofd achterover gericht naar de fabelachtige skyline.

“GIANTS: Rising Up” Public Art Installation at Harbour City Shopping Mall depicts a gigantic high jumper floating in mid-air adjacent to Hong Kong’s iconic Victoria Harbour JR specially adds a touch of Hong Kong to this artwork, fusing the traditional architectural craftsmanship - bamboo scaffolding for the first time. This 12-meter-high and 12-meter-wide installation cleverly interacts with the surroundings. The high-jumping athlete appears to jump off the ground and enjoys the sensation of free fall.

De befaamde kunstenaar JR, die meer dan 1,7 miljoen volgers heeft vergaard op Instagram, keert terug naar Hongkong met zijn torenhoge kunstinstallatie na zijn vorige bezoek van tien jaar geleden. Deze installatie van 12 meter hoog en 12 meter breed gaat een slimme interactie aan met de omgeving. De hoogspringer lijkt van de grond te springen en te genieten van de sensatie van de vrije val. Volgens JR is dit atletische gebaar "een uitnodiging om op te stijgen, om meer te bereiken, als verwijzing naar de installatie GIANTS op de Olympische Spelen van Rio in 2016" die drie anonieme atleten met hun perfecte gebaren afbeeldde in heel de stad en die goed werd onthaald door het publiek.

De enorme installatie wordt gecreëerd door de iconische zwart-witportretten weer te geven op de complexe steigeropstelling. JR voegt speciaal een vleugje Hongkong toe aan dit kunstwerk, dat voor het eerst het traditionele architectonische vakmanschap doet versmelten met bamboe steigers, in de plaats van uitsluitend gebruik te maken van metalen steigers.

JR staat vooral bekend voor zijn bovenmaatse zwart-witinstallaties, kunst- en fotografie-installaties met optische illusies in openbare ruimten, die mensen betrekken bij de gemeenschap. Zijn werken werden getoond in meer dan 40 steden met meer dan 80 indrukwekkende tentoonstellingen, waaronder het Musée du Louvre in Parijs, het Palazzo Farnese in Rome en de Piramide van Chefren in Gizeh.

Klantencontact: (852) 2118 8623 / www.harbourcity.com.hk

#HCart #HarbourCity #HCRisingUp @harbourcity @jr

Download Releases & Photos: https://www.dropbox.com/sh/tu8tkaqnm0ko5kr/AACfukUbg70Pb2vA7gGXF5VXa?dl=0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031357/GIANTS_Rising_Up__Public_Art_Installation_Harbour_City_Shopping_Mall.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031358/JR_specially_adds_a_touch_Hong_Kong_artwork_fusing_traditional.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031359/This_12_meter_high_12_meter_wide_installation_cleverly_interacts_surroundings_The_high_jumping_athle.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993822/3935949/Harbour_City_Logo_Logo.jpg

SOURCE Harbour City Estates Limited