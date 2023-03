Il famoso artista francese JR svela la sua prima opera d'arte monumentale "GIANTS" in Asia, intitolata "GIANTS: Rising Up" presso il centro commerciale Harbour City, durante il Mese dell'Arte di Hong Kong

HONG KONG, 14 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Harbour City, il più grande centro commerciale di Hong Kong, ha invitato il famoso artista francese JR a creare la sua prima opera d'arte "GIANTS" in Asia, intitolata "GIANTS: Rising Up" dal 13 marzo al 23 aprile 2023 presso l'Ocean Terminal Deck. La gigantesca installazione d'arte raffigura una gigantesca saltatrice in alto che fluttua a mezz'aria vicino all'iconico Victoria Harbour di Hong Kong, con il corpo che si piega con grazia e la testa rivolta verso il favoloso skyline.

“GIANTS: Rising Up” Public Art Installation at Harbour City Shopping Mall depicts a gigantic high jumper floating in mid-air adjacent to Hong Kong’s iconic Victoria Harbour JR specially adds a touch of Hong Kong to this artwork, fusing the traditional architectural craftsmanship - bamboo scaffolding for the first time. This 12-meter-high and 12-meter-wide installation cleverly interacts with the surroundings. The high-jumping athlete appears to jump off the ground and enjoys the sensation of free fall.

Il famoso artista JR, che ha accumulato oltre 1,7 milioni di follower su Instagram, torna a Hong Kong con la sua imponente installazione artistica dopo la sua ultima visita di dieci anni fa. Questa installazione alta 12 metri e larga 12 metri interagisce abilmente con l'ambiente circostante. L'atleta che salta in alto sembra staccarsi da terra e si gode la sensazione di caduta libera. Questo gesto atletico, condivide JR, "è un invito a spiccare il volo, a ottenere di più, in riferimento all'installazione GIANTS delle Olimpiadi di Rio 2016", che raffigurava tre atleti anonimi con i loro gesti perfetti attraverso la città e che è stata ben accolta dal pubblico.

L'immensa installazione è stata realizzata incollando gli iconici ritratti in bianco e nero sull'intricata disposizione delle impalcature. JR aggiunge un tocco speciale di Hong Kong a quest'opera d'arte, fondendo per la prima volta l'artigianato architettonico tradizionale con le impalcature di bambù, invece di affidarsi esclusivamente alle impalcature metalliche.

JR è noto soprattutto per le sue installazioni in bianco e nero di grandi dimensioni che mostrano le sue profonde illusioni ottiche e le sue installazioni fotografiche negli spazi pubblici per coinvolgere le persone della comunità. Le sue opere sono state esposte in oltre 40 città con più di 80 mostre di grande impatto, tra cui il Musée du Louvre a Parigi, Palazzo Farnese a Roma, la Piramide di Khafre a Giza e così via.

