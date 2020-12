O superservidor de 4 soquetes de classe empresarial da Supermicro é certificado para cargas de trabalho de SAP e Oracle

"O servidor Supermicro de 4 soquetes, baseado no processador escalável Gen Intel Xeon de terceira geração, vem demonstrando ótima penetração no mercado e comentários positivos dos clientes empresariais", afirmou Raju Penumatcha, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Produto da Supermicro. "Com a adição das certificações para SAP e Oracle, os clientes podem rapidamente utilizar a plataforma de 4 soquetes para executar exigências elevadas empresariais e de nuvem."

O servidor traz as últimas tecnologias da Intel em CPU e armazenamento: até 112 Xexon cores e até 18TB de memória de sistema, quando aprovisionado com uma combinação de memória persistente Optane de centro de dados DDR e Intel de segunda geração. As interconexões de CPU aumentam as lanes de 3UPI para 6UPI, melhorando significativamente a latência e produtividade do sistema. O sistema suporta até 24NVMe drives e rede de até 100Gb/s.

Há uma transição em andamento no setor, onde clusters de 4 soquetes x86 passam a substituir pilhas Unix em empresas grandes e instituições financeiras, apresentando alta disponibilidade e desempenho, com a possibilidade de corresponder ou superar mainframes tradicionais. A Supermicro tem colaborado com empresas no desenvolvimento e teste de plataformas de 4 soquetes para uso em mainframes tradicionais, como detecção de fraude em tempo real para instituições financeiras, negociações de alta frequência e roteamento em tempo real para empresas de transporte compartilhado que atuam atualmente no mercado.

"Na N5 Technologies, nossa plataforma Rumi™ permite que empresas operem ações comerciais no momento, através da coleta de informações contextuais e relevantes de enormes volumes de dados, tudo isso em tempo real", disse Girish Mutreja, CEO da N5 Technologies. "Com a plataforma de 4 soquetes da Supermicro, conseguimos um desempenho transacional incrível a nível de mainframe, com resposta extraordinariamente rápida, com uma enorme quantidade de dados de 50TB. A linha de servidores de 4 soquetes da Supermicro nos proporciona um ótimo desempenho de computação em memória e uma vantajosa proposta de valor para qualquer empresa que necessita de uma potência computacional séria".

Para obter mais informações sobre o servidor de 4 soquetes da Supermicro, clique aqui.

