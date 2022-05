OANDA bola vymenovaná za oficiálneho marketingového partnera futbalového klubu New York Red Bulls

Okrem aktív New York Red Bulls sa partnerstvo rozširuje do širšieho sveta značky Red Bull, vrátane zážitkových a značkových aktív na vybraných podujatiach Red Bull a v mediálnom priestore.

„Sme nadšení, že môžeme privítať spoločnosť OANDA v rodine Red Bull", povedal Marc de Grandpré, generálny riaditeľ klubu New York Red Bulls. „Sme nesmierne hrdí na to, že sme prvým partnerom v odvetví športu pre spoločnosť OANDA a tešíme sa na zvýšenie povedomia o nich na trhu prostredníctvom nášho jedinečného, mnohostranného partnerstva."

Gavin Bambury, generálny riaditeľ spoločnosti OANDA, hovorí: „Je to vzrušujúca príležitosť na partnerstvo s New York Red Bulls, jedným z najinšpiratívnejších klubov vo futbalovej lige Major League Soccer. Tešíme sa na oslavu ich úspechu na ihrisku a na predstavenie svetovej značky a platformy OANDA pre nové publikum."

„Týmto sponzorstvom naďalej budujeme naše dobré meno ako jednej z najdôveryhodnejších maloobchodných burzových spoločností a oceňovanej platformy pre klientov, aby mohli čo najlepšie obchodovať. Uspieť v dosahovaní špičkového výkonu pri obchodovaní na trhoch a presadzovaní inovácií, aby sa vaše vklady neustále zvyšovali, si vyžaduje jedinečné a zanietené odhodlanie. Toto je spôsob myslenia, ktorý spoločnosť OANDA zdieľa s New York Red Bulls."

O klube New York Red Bulls

New York Red Bulls sú jedným z 28 tímov v hlavnej futbalovej lige (MLS). RBNY, jeden z desiatich charterových klubov MLS, súťaží v lige od svojho založenia v roku 1996. Red Bulls hrajú domáce zápasy v aréne Red Bull Arena (RBA) v Harrisone v New Jersey. Trojnásobných víťazov trofeje MLS Supporters' Shield vlastní rakúska spoločnosť Red Bull, podľa ktorej je tím pomenovaný. Klub New York Red Bulls ponúka jeden z popredných národných programov rozvoja mládežníckeho futbalu, od miestnych futbalových partnerstiev v New Yorku a New Jersey až po školy regionálneho rozvoja a tímy Red Bulls Academy.

O spoločnosti OANDA: od spustenia technológie po globálnu spoločnosť

OANDA, založená v roku 1996, bola prvou spoločnosťou, ktorá na internete bezplatne zdieľala údaje o výmennom kurze a platformu obchodovania na FX, ktorá pomohla priekopníkom v rozvoji obchodovania s menou na internete o päť rokov neskôr. Dnes OANDA Global Corporation, ktorá zahŕňa spoločnosť OANDA Corporation a ďalšie dcérske spoločnosti, poskytuje globálnym retailovým a korporátnym klientom online obchodovanie s viacerými aktívami, menové údaje a analytiku, čím preukazuje bezkonkurenčnú odbornosť v oblasti výmeny mien. S regulovanými subjektmi na deviatich najaktívnejších svetových finančných trhoch sa spoločnosť OANDA Global Corporation naďalej venuje transformácii všetkých aspektov vzájomného pôsobenia sveta a obchodovania, čo umožňuje klientom obchodovať s globálnymi trhovými indexmi, komoditami, dlhopismi, drahými kovmi a menami na jednej z najrýchlejších obchodných platforiem na trhu.

Obchodovanie s cudzou menou alebo inými mimoburzovými produktmi s pákovým efektom na marži zahŕňa vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre každého. Odporúčame vám, aby ste starostlivo zvážili, či je obchodovanie pre vás vhodné vzhľadom na vaše osobné okolnosti. Môžete stratiť viac, ako investujete. Informácie na tejto webovej stránke majú všeobecný charakter. Odporúčame, aby ste pred obchodovaním vyhľadali nezávislé finančné poradenstvo a uistili sa, že ste plne pochopili súvisiace riziká. Obchodovanie prostredníctvom online platformy nesie so sebou ďalšie riziká. Pozrite si našu právnu časť.

OANDA Corporation je obchodník s futures (FCM) a maloobchodník s devízami registrovaný Americkou komisiou pre termínované obchody s komoditami a je členom Národnej asociácie futures (NFA). Č.: 0325821. Viac informácií je k dispozícii v základných zdrojoch NFA.

#RaiseYourGame

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1812066/RBNY_OANDA.jpg

