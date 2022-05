OANDA é nomeada parceira oficial de Marketing do New York Red Bulls

O logotipo da OANDA aparecerá na manga direita da camisa e será incluído em roupas selecionadas do clube. Camisas oficiais do clube estarão disponíveis para compra em lojas de varejo selecionadas. O distintivo da manga também será incluído na série de videogames EA Sports FIFA.

Além dos ativos do New York Red Bulls, a parceria se expande para o mundo mais amplo da Red Bull, como ativos experimentais e de marca em eventos e propriedades de mídia selecionados da Red Bull.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à OANDA à família Red Bull", disse Marc de Grandpré, gerente geral do New York Red Bulls. "Estamos extremamente orgulhosos de ser o primeiro parceiro do setor esportivo da OANDA e esperamos impulsionar o aumento da consciência de sua marca no mercado com nossa parceria diferenciada e multifacetada."

Gavin Bambury, CEO da OANDA, comentou: "É uma oportunidade interessante de fazer parceria com o New York Red Bulls, um dos clubes mais inspiradores da Major League Soccer. Esperamos celebrar seu sucesso em campo e apresentar a marca e a plataforma de classe mundial da OANDA a novos públicos."

"Com esse patrocínio, continuamos a desenvolver nossa reputação como uma das empresas de trading de varejo mais confiáveis e uma plataforma premiada para que os clientes obtenham as melhores negociações. É preciso um compromisso único e apaixonado para conseguir atingir o máximo desempenho de trading nos mercados e impulsionar a inovação para elevar constantemente seu nível. Essa é a mentalidade que a OANDA compartilha com o New York Red Bulls."

Sobre o New York Red Bulls

O New York Red Bulls é um dos 28 times de futebol da Major League Soccer (MLS). O RBNY, um dos dez clubes fundadores da MLS, competiu na liga desde sua fundação em 1996. O Red Bulls joga como anfitrião na Red Bull Arena (RBA) em Harrison, Nova Jersey. Três vezes vencedor do Supporters' Shield da MLS, o clube pertence à empresa austríaca de bebidas Red Bull, da qual recebeu o nome. O New York Red Bulls oferece um dos principais programas de desenvolvimento de futebol juvenil do país, com parcerias locais de futebol em Nova York e Nova Jersey, escolas regionais de desenvolvimento e equipes da Red Bulls Academy.

Sobre a OANDA: de startup de tecnologia a empresa global

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a compartilhar dados de taxa de câmbio gratuitamente na Internet, lançando uma plataforma de negociação de divisas (forex) que ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento do trading de moedas na Internet cinco anos depois. Atualmente, a OANDA Global Corporation, que inclui a OANDA Corporation e outras subsidiárias, oferece trading on-line de ativos diversificados, dados e análises de moedas para clientes de varejo e corporativos globais, demonstrando uma experiência inigualável em câmbio. Com entidades regulamentadas em nove dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA Global Corporation continua dedicada a transformar todos os aspectos da maneira como o mundo interage com o trading, permitindo que os clientes negociem índices de mercado global, commodities, tesouros, metais preciosos e moedas em uma das plataformas de negociação mais rápidas do mercado.

O trading alavancado em moeda estrangeira ou outros produtos fora de câmbio em margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o trading é apropriado para você em função de suas circunstâncias pessoais. Pode-se perder mais do que se investe. As informações contidas nesse site são de natureza geral. Recomendamos que você busque orientação financeira independente e garanta que entendeu plenamente os riscos envolvidos antes de negociar. Negociar por meio de uma plataforma on-line gera outros tipos de riscos. Consulte nossa seção jurídica.

A OANDA Corporation é uma comerciante de comissões de mercados futuros e revendedora de câmbio internacional de varejo da Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Número: 0325821. Mais informações estão disponíveis usando o recurso básico da NFA.

