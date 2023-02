OANDA gana los principales premios del sector: premio "Most Popular Broker" de TradingView y "Best in Class" de ForexBrokers.com

LONDRES, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Nos enorgullece anunciar que nuestro compromiso de servir a los operadores nos ha vuelto a hacer merecedores de las mejores clasificaciones de corredores en la temporada de premios de este año.

OANDA ha ganado el premio "Most Popular Broker" (Corredor más popular) en los Broker Awards de TradingView 2022. Esta victoria representa el tercer año consecutivo en el que OANDA ha sido reconocida por la comunidad TradingView y demuestra que ganar elogios empieza por ganar la satisfacción del cliente.

TradingView es una de las redes sociales para operadores más grandes y de mayor crecimiento del mundo, con más de 30 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Kurt vom Scheidt, director de operaciones de OANDA, declaró: "Es un honor para nosotros recibir este prestigioso premio de la comunidad TradingView. Esto demuestra nuestra dedicación a servir a nuestros clientes a través de una plataforma líder, precios transparentes y ejecución rápida para permitirles operar al máximo".

Al comentar sobre los premios, Pierce Crosby, director general de TradingView, afirmó: "Los usuarios de TradingView son grandes fans de OANDA, ¡y se nota! OANDA ya ha ganado premios antes con nosotros, pero este galardón en concreto, el de corredor más popular, habla por sí solo. Los operadores eligen OANDA. Nos entusiasma ver que OANDA sigue ascendiendo en TradingView y estamos muy emocionados por ver todas las nuevas funciones que llegarán en 2023".

Calificado como "Best in Class" (el mejor de su clase) por ForexBrokers.com

OANDA también fue reconocida como "Best in Class for Ease of Use" (Mejor de su clase en facilidad de uso) y "Best in Class for Research" (Mejor de su clase en investigación) por ForexBrokers.com en sus Premios Anuales 2023.

"Para un operador activo, la facilidad de uso de la plataforma es fundamental para el rendimiento y una gran experiencia de negociación, y la investigación es esencial para desarrollar una estrategia de negociación eficaz. Ser reconocidos en estas dos categorías es una prueba de nuestra atención a las necesidades de los clientes", comentó vom Scheidt.

Acerca de OANDA.

Fundada en 1996, OANDA fue la primera empresa en compartir datos sobre tipos de cambio de forma gratuita en Internet, lanzando una plataforma de comercio de divisas que la ayudó a ser pionera en el desarrollo del comercio de divisas basada en Internet cinco años más tarde. En la actualidad, el grupo OANDA, que incluye OANDA Corporation y otras filiales de OANDA Global Corporation, ofrece servicios de operaciones de multiactivos en línea, datos y análisis de divisas a clientes minoristas y corporativos de todo el mundo, demostrando una experiencia sin igual en el cambio de divisas.

Con entidades reguladas en nueve de los mercados financieros más activos del mundo, OANDA sigue dedicada a transformar la forma en que el mundo interactúa con el trading, permitiendo a los clientes negociar índices de mercados globales, materias primas, tesoros, metales preciosos y divisas en una de las plataformas de trading más rápidas del mercado. Para obtener más información, visite https://www.oanda.com/group/ o siga a OANDA en LinkedIn.

Acerca de TradingView

TradingView es la red de operadores e inversores más popular del mundo, impulsada por datos en tiempo real y un software de análisis líder en el mercado. Utilice su plataforma para seguir activos globales, encontrar ideas de comercialización, conversar con otros, detectar tendencias y realizar transacciones directamente con corredores. Visite www.tradingview.com o descargue la aplicación móvil gratuita de TradingView para iOS y Android. Para conocer su sitio web o negocio, visite https://www.tradingview.com/widget/.

Acerca de ForexBrokers.com

ForexBrokers.com, una fuente líder en la industria para corredores en línea, es propiedad absoluta de Reink Media Group. Reink Media Group, una empresa fundada en 2009 con sede en Michigan, posee y opera múltiples sitios web basados en finanzas. La organización se esfuerza por proporcionar recursos, herramientas y educación pertinentes para lograr una inversión autodirigida exitosa. Para obtener más información, visite www.forexbrokers.com o el sitio web de la empresa en www.reinkmedia.com.

