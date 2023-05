Odpowiedź na kryzys uchodźczy w Sudanie: Fundusz Education Cannot Wait ogłasza udzielenie dotacji w wysokości 3 mln USD podczas misji wysokiego szczebla w Czadzie

N'DJAMENA, Czad, 15 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Po zakończeniu przez Fundusz Education Cannot Wait ( ECW ) misji wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) do regionów Czadu graniczących z Sudanem, gdzie ostatnio przybyło 60 000 uchodźców, dyrektor wykonawcza ECW Yasmine Sherif ogłosiła przyznanie dotacji w wys. 3 mln USD w ramach interwencji kryzysowej.

‘It is imperative to provide immediate access to education for children and adolescents crossing to neighboring countries to flee the brutal conflict in Sudan. This safety net is crucial to address their needs now, protect them and safeguard their futures.’ - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.

Środki te zapewnią dostęp do bezpiecznego i opiekuńczego środowiska do nauki dla przybywających dziewcząt i chłopców oraz wsparcie dla społeczności przyjmujących uchodźców. Nowa dotacja oznacza zwiększenie łącznych inwestycji Funduszu ECW w Czadzie do poziomu ponad 41 mln USD.

Od wybuchu konfliktu w Sudanie 15 kwietnia, ponad 200 tys. osób przekroczyło granice z Republiką Środkowoafrykańską, Czadem, Egiptem, Etiopią i Sudanem Południowym. Według szacunkowych danych UNHCR, liczba ta może wzrosnąć do 860 tys. w wyniku eskalacji konfliktu.

Dzieci stanowią niemal 70% wstępnie zarejestrowanych uchodźców. Bez dostępu do bezpiecznego i opiekuńczego środowiska do nauki, narażone są na zwiększone ryzyko małżeństw dzieci, przemocy na tle seksualnym, wyzysku, głodu, rekrutacji do grup zbrojnych i ataków.

„Priorytetem jest zapewnienie natychmiastowego dostępu do edukacji dzieciom i młodym ludziom przybywającym do sąsiednich państw w celu ucieczki przed brutalnym konfliktem w Sudanie. Może to przekształcić się w długofalowy kryzys, przez co sieć bezpieczeństwa w formie edukacji jest niezbędna dla upodmiotowienia uchodźców, chronienia ich i zabezpieczenia ich przyszłości" - powiedziała Yasmine Sherif.

Nowa, dwunastomiesięczna dotacja w ramach interwencji kryzysowej zostanie uruchomiona przez Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców i partnerów, przy czym działania te będą koordynowane przez rząd Czadu.

„Zapraszam partnerów do wsparcia rządu Czadu w zakresie zapewnienia, że sudańscy uchodźcy uciekający przed konfliktem zbrojnym otrzymają szansę na realizację podstawowego prawa, jakim jest dostęp do edukacji, co również przyczyni się do umocnienia ochrony, odporności i spójności społecznej w ich społecznościach. Dzięki tym działaniom wdrażamy Strategię Edukacyjną 2030, która wspiera pełne włączenie uchodźców do systemu edukacji Czadu" - powiedziała pani Guemdje Liliane, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji.

„Musimy działać już teraz i połączyć siły aby wesprzeć rząd Czadu w ramach interwencji kryzysowej będącej odpowiedzią na potrzeby edukacyjne, aby dzieci uzyskały możliwość dostępu do kształcenia i ochrony przed różnymi zagrożeniami" - powiedziała Laura Lo Castro, przedstawicielka UNHCR w Czadzie.

Nowa dotacja stanowi pierwszy wkład ECW do Międzyagencyjnego planu odpowiedzi na regionalny kryzys uchodźczy o wartości 445 mln USD uruchomionego przez UNHCR i 134 partnerów w celu rozwiązania regionalnego sudańskiego kryzysu uchodźczego, którego skutki odczuwają Republika Środkowoafrykańska, Czad, Egipt, Etiopia i Sudan Południowy. ECW współpracuje z partnerami, aby zmobilizować dalsze wsparcie w odpowiedzi na ten apel.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2076507/Education_Cannot_Wait_Chad.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait