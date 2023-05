Resposta a Refugiados do Sudão: Education Cannot Wait Anuncia Doação de US$3 Milhões Durante Missão de Alto Nível para Chade

JAMENA, Chade, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Após a missão de campo de alto nível da Education Cannot Wait (ECW) com o ACNUR para as regiões fronteiriças de Chade com o Sudão, onde 60.000 refugiados chegaram recentemente, a Diretora Executiva da ECW, Yasmine Sherif anunciou a concessão de US$3 milhões para resposta emergencial.

O financiamento oferecerá acesso a ambientes de aprendizagem seguros e de proteção para meninas e meninos refugiados que chegarem e apoiará as comunidades que os recebem. O novo subsídio eleva os investimentos totais da ECW em Chade para mais de US$41 milhões.

“É essencial oferecer acesso imediato à educação para crianças e adolescentes que migram para os países vizinhos para fugir do conflito brutal no Sudão. Essa rede de segurança é crucial para atender às suas necessidades atuais, protegê-los e salvaguardar seus futuros”. – Diretora Executiva da Education Cannot Wait, Yasmine Sherif.

Desde que o conflito entrou em erupção no Sudão no país em 15 de abril, mais de 200.000 pessoas cruzaram as fronteiras para a República Centro-Africana do Chade, Egito, Etiópia e Sudão do Sul. O ACNUR estima que esse número possa chegar a 860.000 como resultado do conflito crescente.

Quase 70% dos refugiados pré-registrados são crianças. Sem acesso a ambientes de aprendizagem seguros e protegidos, eles enfrentam maiores riscos de casamento infantil, violência sexual, exploração, fome, recrutamento em grupos armados e ataques.

"É essencial oferecer acesso imediato à educação para crianças e adolescentes que cruzam para os países vizinhos para fugir do conflito brutal no Sudão. Isso pode se tornar uma crise prolongada e a rede educacional de segurança é crucial para capacitá-los, protegê-los e proteger seus futuros", disse Sherif.

O novo Subsídio de Resposta Emergencial de 12 meses será implementado pelo ACNUR e seus parceiros, em estreita coordenação com o Governo de Chade.

"Convido os parceiros a apoiarem o Governo do Chade para garantir que os refugiados sudaneses que fogem do conflito armado desfrutem do direito fundamental à educação, o que também contribui para fortalecer a proteção, a resiliência e a coesão social nas comunidades. Ao fazer isso, estamos operacionalizando a Estratégia de Educação 2030, que promove a inclusão plena dos refugiados no sistema educacional de Chade", disse a Sra. Guemdje Liliane, Secretária de Estado, Ministério da Educação.

"Devemos agir agora e coletivamente em apoio ao Governo Chadiano para uma resposta emergencial às necessidades educacionais, a fim de permitir que as crianças desfrutem do direito à educação e de protegê-las contra vários riscos", disse Laura Lo Castro, Representante do ACNUR no Chade.

A nova doação surge como a contribuição inicial da ECW para o Plano Interinstitucional de Resposta Regional a Refugiados de US$ 445 Milhões lançado pelo ACNUR e 134 parceiros, para lidar com a crise regional dos refugiados do Sudão na República Centro-Africana, Chade, Egito, Etiópia e Sudão do Sul. A ECW está trabalhando com seus parceiros para mobilizar mais apoio.

FONTE Education Cannot Wait

