Reakcia pre sudánskych utečencov: Organizácia Education Cannot Wait oznamuje počas misie na vysokej úrovni do Čadu grant vo výške 3 milióny USD

N'DJAMENA, Čad, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Po misii organizácie Education Cannot Wait (ECW) na vysokej úrovni spolu s Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) v pohraničných oblastiach Čadu so Sudánom, kam nedávno prišlo 60 000 utečencov, výkonná riaditeľka ECW Yasmine Sherif oznámila poskytnutie grantu v rámci prvej reakcie na núdzovú situáciu vo výške 3 miliónov USD.

‘It is imperative to provide immediate access to education for children and adolescents crossing to neighboring countries to flee the brutal conflict in Sudan. This safety net is crucial to address their needs now, protect them and safeguard their futures.’ - Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif.

Finančné prostriedky zabezpečia prístup k bezpečnému a chránenému vzdelávaciemu prostrediu pre prichádzajúcich utečenecov, dievčatá a chlapcov, a podporia hostiteľské komunity. Nový grant zvyšuje celkové investície ECW v Čade na viac ako 41 miliónov USD.

Od vypuknutia konfliktu v Sudáne 15. apríla prekročilo hranice do Stredoafrickej republiky, Čadu, Egypta, Etiópie a Južného Sudánu viac ako 200 000 ľudí. UNHCR odhaduje, že v dôsledku eskalácie konfliktu by tento počet mohol dosiahnuť 860 000 osôb.

Takmer 70 % vopred zaregistrovaných utečencov tvoria deti. Bez prístupu k bezpečnému a chránenému vzdelávaciemu prostrediu sú vystavené vyššiemu riziku detských sobášov, sexuálneho násilia, vykorisťovania, hladu, náboru do ozbrojených skupín a útokov.

„Je nevyhnutné zabezpečiť okamžitý prístup k vzdelaniu pre deti a dospievajúcich, ktorí utekajú pred brutálnym konfliktom v Sudáne do susedných krajín. Môže to prerásť do dlhotrvajúcej krízy a záchranná sieť vzdelávania je veľmi dôležitá na posilnenie ich postavenia, ochranu a zabezpečenie ich budúcnosti," povedala Yasmine Sherif.

Nový 12-mesačný grant v rámci prvej reakcie na núdzovú situáciu bude realizovať UNHCR a jeho partneri v úzkej koordinácii s vládou Čadu.

„Vyzývam partnerov, aby podporili vládu Čadu a zabezpečili sudánskym utečencom utekajúcim pred ozbrojeným konfliktom základné právo na vzdelanie, ktoré prispieva aj k posilneniu ochrany, odolnosti a sociálnej súdržnosti v rámci komunít. Týmto spôsobom realizujeme stratégiu vzdelávania do roku 2030, ktorá podporuje plné začlenenie utečencov do čadského vzdelávacieho systému," povedala pani Guemdje Liliane, štátna tajomníčka, ministerstvo školstva.

„Musíme konať teraz a spoločne podporiť vládu Čadu v núdzovej reakcii pre potreby vzdelávania, aby sme deťom umožnili využívať právo na vzdelanie a chránili ich pred rôznymi rizikami," povedala Laura Lo Castro, zástupkyňa UNHCR v Čade.

Nový grant je prvým príspevkom ECW k 445 miliónom dolárov v rámci plánu regionálnej reakcie na utečencov, ktorý spustil UNHCR a 134 partnerov na riešenie regionálnej krízy sudánskych utečencov v Stredoafrickej republike, Čade, Egypte, Etiópii a Južnom Sudáne. ECW spolupracuje so svojimi partnermi na mobilizácii ďalšej podpory tejto výzvy.

