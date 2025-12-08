Offre spéciale de Noël sur le Raccoon 2 SE : préparez votre pelouse pour le printemps

SHENZHEN, Chine, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Après un démarrage en fanfare sur Kickstarter, le robot tondeuse de nouvelle génération de RoboUP, le Raccoon 2 SE, a déjà dépassé la barre des 500 donateurs, ce qui témoigne de l'engouement des propriétaires de petits jardins pour ce produit. Pour fêter l'événement, la société lance une offre groupée surprise de Noël à durée limitée, en proposant le Raccoon 2 SE avec lames supplémentaires et piquets de délimitation au prix spécial de 406 dollars.

Le Raccoon 2 SE est le cadeau pratique idéal pour la fin de l'année : simple à utiliser, conçu pour une tonte sans stress.

Démarrage facile, aucune compétence technique nécessaire : pas de configuration RTK, pas de câble de délimitation, et même pas besoin d'application. L'utilisateur peut commencer à tondre en appuyant directement sur le bouton de la tondeuse.

Une tonte instantanée et sans souci : le mode « Zone cible » gère jusqu'à 80 ㎡ avec des trajectoires parallèles, tandis que le mode « Coupe locale » permet d'obtenir un motif précis de 2 m × 2 m en forme de carré torsadé (spirale), sans aucune cartographie dans les deux cas.

Des résultats constants en toute sérénité : cartographie automatique, tonte programmée et retour automatique coopèrent pour rationaliser sans effort l'entretien quotidien de la pelouse.

Le Raccoon 2 SE aide les familles d'actifs très occupés à gagner du temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus. C'est donc un cadeau de Noël particulièrement judicieux en vue de leur faire passer une année plus détendue et plus agréable.

Un jardin impeccable sans travail supplémentaire : la fonction de tonte en bordure réduit et même élimine tout besoin de débroussaillage supplémentaire pour garantir des bordures nettes sans travail manuel.

Une expérience de tonte plus intelligente et plus sûre : protection de la famille, des animaux domestiques et du mobilier de jardin grâce à l'évitement intelligent des obstacles. Conception ultrasilencieuse (> 56 dB) pour une tonte en toute quiétude.

Le Raccoon 2 SE s'occupe de tout votre jardin sans surveillance : jusqu'à trois zones de tonte, capacité à franchir des collines de 36 % et à passer sur des chemins étroits de 80 cm. Il en résulte une tonte automatisée très homogène des jardins domestiques, généralement inférieurs à 500 ㎡/5 400 pieds carrés.

Le Raccoon 2 SE est disponible dans l'offre groupée surprise de Noël jusqu'à la fin de la campagne Kickstarter. La production en série est en cours, et les premières livraisons sont attendues pour février 2026. La tondeuse bénéficie d'une garantie de 3 ans et d'une prise en charge des principaux composants pendant 2 ans, comprenant réparation, remplacement et dépannage à distance si nécessaire. Les centres de service RoboUP sont situés en Europe et aux États-Unis, mais le réseau s'étend en permanence.

Dernière occasion de bénéficier du Raccoon 2 SE avec des avantages exclusifs de fin d'année, avant que les prix ne reviennent à la normale ! Pour en savoir plus et profiter encore de l'offre spéciale de Noël, rejoignez la communauté RoboUP et consultez la page de la campagne dès aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839297/51a65560da6a6f6923135cbaba595a95.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496/RoboUp_Logo.jpg