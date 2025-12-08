Weihnachtsspecial für den Raccoon 2 SE - Mit diesem Feiertagsangebot machen Sie Ihren Rasen fit für den Frühling
Dec 08, 2025, 08:00 ET
SHENZHEN, China, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nach seinem starken Kickstarter-Debüt hat der RoboUP-Roboter-Rasenmäher der neuen Generation, der Raccoon 2 SE, bereits die Marke von 500 Unterstützern überschritten, was die starke Nachfrage von Kleingartenbesitzern widerspiegelt. Zur Feier des Tages gibt das Unternehmen ein limitiertes Weihnachtsüberraschungspaket heraus, das den Raccoon 2 SE mit zusätzlichen Messern und Begrenzungspflöcken zu einem Sonderpreis von 406 USD anbietet.
So ein praktisches Weihnachtsgeschenk wissen Eltern wirklich zu schätzen. Mähen wird damit zum Kinderspiel – einfach und ohne Stress.
- Sofort einsatzbereit, ganz ohne technische Kenntnisse: Kein RTK-Setup, kein Begrenzungskabel und auch keine App erforderlich. Der Benutzer drückt einfache die Taste am Mäher und es kann direkt losgehen.
- Sofortiges, müheloses Mähen: Der Zielgebietsmodus kann bis zu 80 ㎡ mit parallelen Bahnen bearbeiten, während der Punktschneidemodus ein präzises 2 m×2 m großes, quadratisches und spiralförmiges Muster liefert (beide völlig abbildungsfrei).
- Konsistente Ergebnisse ohne Probleme: Automatisches Mapping, zeitgesteuertes Mähen und automatisches Zurückkehren arbeiten zusammen, um die tägliche Rasenpflege mühelos zu rationalisieren.
Der Raccoon 2 SE unterstützt vielbeschäftigte Doppelverdiener-Familien dabei, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Damit ist er ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für alle, die sich ein entspannteres und angenehmeres Jahr wünschen.
- Ein gepflegter Rasen ohne zusätzliche Arbeit: Das Mähen mit dem Aufsitzmäher und dem Kantenmäher reduziert den Bedarf an zusätzlichem Trimmen und sorgt für saubere Ränder ohne manuelle Arbeit.
- Intelligenteres und sichereres Mäherlebnis: Die intelligente Hindernisvermeidung schützt, Familie, Haustiere und Gartenmöbel. Das ultraleise Design (>56 dB) sorgt außerdem dafür, dass das Mähen nicht gestört wird.
- Mäht das komplette Grundstück ohne Aufsicht: Unterstützt bis zu drei Mähzonen, mit einer Steigfähigkeit von 36 % und einer Navigation auf schmalen Wegen von 80 cm. Dadurch können typische Hausgärten mit einer Fläche von weniger als 500 m²/5.400 sq. ft. reibungslos und automatisch abgedeckt werden.
Das spezielle Weihnachtsbundle für den Raccoon 2 SE ist bis zum Ende der Kickstarter-Kampagne erhältlich. Die Massenproduktion ist angelaufen, die ersten Lieferungen sind für Februar 2026 geplant. Der Mäher wird mit einer 3-jährigen Garantie und einer 2-jährigen Abdeckung für Kernkomponenten geliefert, wobei Reparaturen, Austausch und Fernfehlerbehebung bei Bedarf angeboten werden. RoboUP-Servicestellen befinden sich in Europa und den Vereinigten Staaten, und das Netz wird ständig erweitert.
Dies ist die letzte Gelegenheit, sich den Raccoon 2 SE mit exklusiven Weihnachtsvorteilen zu sichern, bevor die Preise wieder auf das normale Niveau angehoben werden. Treten Sie der RoboUP-Community bei und besuchen Sie jetzt die Angebotsseite, um mehr zu erfahren und das Weihnachtsangebot zu nutzen, solange es noch verfügbar ist.
